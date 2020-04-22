CDC says second wave may be 'more difficult'

ROBERT REDFIELD.HE SAYS - A SECOND WAVE OF THECORONAVIRUS COULD BE MOREDIFFICULT THAN WHAT THE U-S ISDEALING WITH NOW.THE CONCERN IS THAT NEXT WINTERBOTH THE CORONAVIRUS AND FLUMIGHT HIT AT THE SAME TIME"ARE THERE GOING TO BE ENOUGHHOSPITAL BEDS?
ARE THEREGOING TO BE ENOUGH VENTILATORS?IS THERE GOING TO BE ENOUGHPPE?"THE WARNING FROM THE HEAD OFTHE C-D- C COMES AS SEVERALGOVERNORS LOOK TO PARTIALLYREOPEN THEIR STATES ECONOMIESTHIS WEEK...BY EASING SOME OF THE SOCIALDISTANCING MEASURES.MEANTINME ANOTHER ROUND OF