CDC in Brown County to help with coronavirus tests for JBS workers

"CLUSTER OF CASES".TODAY, HEALTHOFFICIALSCONFIRMED ACLUSTER AT J-B-S... ABEEF PLANT IN GREENBAY.NBC 26'S JULIANAFALK HAS MORE ONWHAT HEALTHOFFICIALS ARE DOING.THE BROWN COUNTYHEALTH DEPARTMENTSAY J-B-S HAS THEBIGGEST CLUSTER OFCASES.:04"WE HAVE REQUESTEDAND GOTTENASSISTANCE FROM THECDC."TED SHOVE WITH THEHEALTH DEPARTMENTSAYS THE C-D-C IS INBROWN COUNTYNOW... TO ASSIST INCONTACT TRACINGAND HELPINVESTIGATE THESPREAD OFCORONAVIRUS.THEY'LL ALSO BEOFFERINGVOLUNTARY TESTINGTO JBS EMPLOYEES.:36"THE EMPLOYEESWITHIN JBS ARECONSIDEREDESSENTIAL ANDTHEY'RE PART OF THESUPPLY CHAIN."SHOVE SAYS THEYDON'T KNOW THEEXACT NUMBER OFCORONAVIRUS CASESAT JBS AT THIS TIME...2:12"THE TYPE OF FACILITYWE'RE TALKING ABOUTHERE, THEY DO HAVEAREAS WHERE PEOPLEARE WORKING VERYCLOSELY TOGETHERFOR THEIR ENTIRESHIFT."WE DID REACH OUTTO JBS USA... IN ASTATEMENT, IT SAYSIN PART QUOTE: "JBSUSA has had teammembers test positive forCOVID-19 in some of ourfacilities.
We are offeringsupport to those teammembers and theirfamilies, and we hopethey all make a full andspeedy recovery.
Out ofrespect for the families,we are not releasingfurther information."THE COMPANY ALSOSTATED MEASURESHAVE BEEN TAKEN TOFIGHT COVID-19...SAYING EVERYFACILITY WILL CHECKTEMPERATURES OFEACH EMPLOYEEBEFOREENTERING..AND WILLSEND HOME THOSEWHO ARE SICK.THE STATEMENT ALSOSAID QUOTE: "We alsoprovide and require facemasks to be worn at alltimes on companyproperty.
No one isforced to come to workand no one is punishedfor being absent forhealth reasons."JBS USA HASTEMPORARILYCLOSED SOMEFACILITIES DUE TOCORONAVIRUSCONCERNS.AS FOR IN GREEN BAY,SHOVE SAYSVOLUNTARY TESTINGWILL CONTINUE..
ANDTHEY HOPE TO HAVE ABETTER IDEA OF THENUMBER OF CASES INTHE COMING DAYS.
INGREEN BAY JULIANAFALK NBC 26.YOU CAN READ JBSUSA'S FULLSTATEMENT ON OURWEBSITE, NBC 26.COMTHE HEALTHDEPARTMENT ALSOSAID THERE IS NOEVIDENCE FROM THECDC TO SUGGESTCORONAVIRUS COULDBE TRANSMITTEDTHROUGH PREPAREDFOOD.THIS COMES ASANOTHER FACILITY ..