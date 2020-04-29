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Flooding issues in Green Bay

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:41s - Published
Flooding issues in Green Bay
Parts of Green Bay saw flooding on Wednesday.
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Flooding issues in Green Bay

THE GREEN BAYAREA..50 MILE PER HOURGUSTS... WEREPUSHING THE BAY OFGREEN BAY'S WATERBACK INTO THE FOXAND EAST RIVERS...FLOODING MANY LOWLYING AREAS... EVENFORCING SOMERESIDENTS ONGREEN BAY'S EASTSHORE DRIVE.... OUTOF THEIR HOMES."HOME EVACUATIONSARE CURRENTLY BEINGDONE BY THE FIREDEPARTMENT.

WEHAVE OFFICERSMONITORING SEVERALLOCATIONSTHROUGHOUT THECITY, WORKING VERYCLOSELY WITH THEFIRE DEPARTMENT TOMAKE SURE THATEVERYBODY IS TAKENCARE OF."AS GUSTY WINDSCONTINUE INTO THEEVENING..

THE GREENBAY POLICEDEPARTMENT SAYSYOU SHOULD EXPECTTO SEE ROADCLOSURES... IN LOWLYING AREAS..OUR CORONAVIRUSCOVERAGE TONIGHTBEGINS WITH A RAYOF HOPE.




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Abigail Gardner RT @CleanH2OPA: Up on our roll out of primary #Election2020 endorsements are @LissaforPA & @jessicalbenham A pair of new #environmental voi… 4 days ago

CleanH2OPA

CleanWaterActionPA Up on our roll out of primary #Election2020 endorsements are @LissaforPA & @jessicalbenham A pair of new… https://t.co/rpISCGA0AN 5 days ago


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