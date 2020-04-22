Consumer Reports: Do you need a new computer now?

SOON AFTER ADAM SCHAEFERSTARTED HELPING HIS KIDS WITHTHEIR REMOTE LEARNING, HEREALIZED IT WAS TIME TOREPLACE HIS 12-YEAR-OLDCOMPUTER.
"A LOT OF FREEZINGUP PROBLEMS...WE ONLY COULDHAVE ABOUT TWO WEBSITES OPENAT A TIME OTHERWISE IT'LLCRASH&" IF YOU'RE IN THE SAMEBOAT, IT MAY BE TIME TO STARTSHOPPING ONLINE.
CHYRON:NICOLAS DE LEON, CONSUMERREPORTS TECH EDITOR "LAPTOPSARE A GREAT OPTION BECAUSETHEY'RE PORTABLE, MOREPOWERFUL, AND LESS EXPENSIVETHAN THEY USED TO BE." IF YOULIKE PCS, THE LENOVO FLEX 15IS A CR BEST BUY.
AND CR SAYSTHIS CONVERTIBLE LAPTOP ISCOMFORTABLE AND CONVENIENT TOUSE.
IF YOU PREFER A MAC, ONEOF CR'S TOP-RATED LAPTOPS ISTHE 16" APPLE MACBOOK PRO.CR'S TESTERS SAY ITS LONGBATTERY LIFE COULD LAST YOUBEYOND A FULL DAY'S WORK."APPLE IS AT THE TOP OF OURRATINGS WHEN IT COMES TORELIABILITY AND OWNERSATISFACTION." AS FORDESKTOPS, ALL-IN-ONE MODELS,WHERE THE COMPUTER IS BUILTINTO THE MONITOR, ARE APOPULAR CHOICE.
THEY'REPOWERFUL AND THEY SAVE SPACE.THIS 27-INCH MODEL FROM LENOVOIS A CR BEST BUY.
TESTERS SAYIT SHOWED FAST SPEEDS DURINGPERFORMANCE TESTS AND SAID THETOUCHSCREEN OFFERED ACONVENIENT WAY TO NAVIGATE.AND FOR MAC- LOVERS, LIKEADAM, CR RECOMMENDS THIS21-AND-A-HALF INCH IMAC.
ITHAS BUILT-IN SPEAKERS AND CRSAYS ITS DEDICATED GRAPHICSCARD ALLOWS YOU TO RUN MOREGRAPHICS INTENSIVE TASKS LIKESOON AFTER ADAM SCHAEFERSTARTED HELPING HIS KIDS WITHTHEIR REMOTE LEARNING, HEREALIZED IT WAS TIME TO REPLACEHIS 12-YEAR-OLD COMPUTER.
"ALOT OF FREEZING UPPROBLEMS...WE ONLY COULD HAVEABOUT TWO WEBSITES OPEN AT ATIME OTHERWISE IT'LL CRASH&" IFYOU'RE IN THE SAME BOAT, IT MAYBE TIME TO START SHOPPINGONLINE.
CHYRON: NICOLAS DELEON, CONSUMER REPORTS TECHEDITOR "LAPTOPS ARE A GREATOPTION BECAUSE THEY'REPORTABLE, MORE POWERFUL, ANDLESS EXPENSIVE THAN THEY USEDTO BE." IF YOU LIKE PCS, THE