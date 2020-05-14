Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

We See You: Tyreek Hill donates meals to hospital staff

Video Credit: 41 Action News - Duration: 00:59s - Published
We See You: Tyreek Hill donates meals to hospital staff

We See You: Tyreek Hill donates meals to hospital staff

Kansas City Chiefs wide receiver Tyreek Hill helped health care workers at Saint Luke’s Hospital in Kansas City, Missouri, on Thursday.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

We See You: Tyreek Hill donates meals to hospital staff

TEAM OR BRAND THEY LIKE.AS THIS PANDEMICSTRETCHES ON --THE STRESS ON OURHEALTHCARE WORKERSCONTINUES TO GROW.AS PART OF OUR "WE-SEE-YOU-K-S-H-B"INITIATIVE --WE WANT TO SHOW YOUSTORIES OF THOSEREACHING OUT TO HELPTHE COMMUNITY.TODAY --CHIEFS WIDE RECEIVERTYREEK HILL HELPHEALTHCARE WORKERS ATST.

LUKE'S HOSPITAL.HIS FOUNDATION TEAMEDUP WITH FUEL CAFE TODONATE 100 MEALS TONURSES, DOCTORS ANDSTAFF...THE SPEEDSTER --TALKING ABOUT WHYDID THIS...Tyreek Hill/Chiefs Receive"It feels amazing, being aroundpeople agin, seeing them smile.Justbeing around laughter makes mefegood, I'm always about goodenergy,and bringing good energy, so itwasfun, I oved it.""They've been doing a helluvajob atit and my hat goes off to them."AND FOLKS, WE WANT TOSHARE THESE KINDS OFGOOD STORIES GOING ONIN OUR COMMUNITY..IF YOU SEE IT HAPPENING--E-MAIL US -- OR POST ITONLINE AND TAG 41ACTION NEWS WITH




You Might Like


Tweets about this

SherbearJo

Sherry Weishaar RT @TheChiefsWire: #Chiefs WR Tyreek Hill delivers food to frontline healthcare workers at Saint Luke's Hospital | from @EdEastonJr https:/… 5 days ago

TeaPartyTrumper

Coach JR RT @goldmctNFL: #Chiefs WR Tyreek Hill delivers food to frontline healthcare workers at Saint Luke's Hospital | from @EdEastonJr https://t.… 5 days ago

goldmctNFL

Charles Goldman #Chiefs WR Tyreek Hill delivers food to frontline healthcare workers at Saint Luke's Hospital | from @EdEastonJr https://t.co/Xr1oFwgu8e 5 days ago

TheChiefsWire

Chiefs Wire #Chiefs WR Tyreek Hill delivers food to frontline healthcare workers at Saint Luke's Hospital | from @EdEastonJr https://t.co/Jozz5DCna0 5 days ago

collingreenf

Collin Greenfield RT @ArrowheadPride: Tyreek Hill was out in the community Thursday: https://t.co/IdZ6veqQg6 6 days ago

Hot103Jamz

KPRS - Hot 103 Jamz Hill doing good yet again for hospital workers. #TheMorningGrindWithShayAndShyne https://t.co/HDZkRItkc0 6 days ago

Jacobs71

Nick Jacobs RT @41actionnews: Tyreek Hill's foundation teamed up with Fuel Cafe KC to donate 100 meals to nurses, doctors and staff at Saint Luke's Hos… 1 week ago

ArrowheadPride

Arrowhead Pride Tyreek Hill was out in the community Thursday: https://t.co/IdZ6veqQg6 1 week ago


Recent related videos from verified sources

#WeSeeYouKSHB: Leawood restaurant donates meals to hospital workers [Video]

#WeSeeYouKSHB: Leawood restaurant donates meals to hospital workers

A Leawood restaurant donated lunch on Tuesday to hospital employees at St. Joseph Medical Center in Kansas City, Missouri. BurgerFi staff unloaded all of the meals to send to workers at the hospital...

Credit: 41 Action News     Duration: 00:48Published
Tyreek Hill getting faster in offseason [Video]

Tyreek Hill getting faster in offseason

Tyreek Hill says yoga is helping him get even faster in the offseason.

Credit: 41 Action News     Duration: 00:14Published