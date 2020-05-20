CDC Releases Roadmap For Safely Reopening US

MURPHY SHUTDOWN ORDER.YESTERDAY GYM MEMBERS CITEDUzeá U(j ARRESTED.A ROAD MAP FORRE-OPENING THE COUNTRY.WE FINALLY HAVE THE DETAILSFROM THE CENTERS FOR DISEASECONTROL, THEÑi GUIDELINESÑiARRIVED AS EVERY STATE ISi-ALREADY IN SOME PHASE OFRE-OPENING.HEALTH REPORTER STEPHANIESTAHL IS HERE NOW WITH THOSEFEDERAL RECOMMENDATIONS, ANDLOCAL REACTIONS, STEPHANIE.UKEE, RESTRICTIONS BEINGLIFTED BEFORE THERE IS AVACCINE OR A PROVEN TREATMENTFOR COVID-19, AND UNTIL WEHAVE THAT,ñr DOCTORS SAY, THEREIS A RISK, THAT'S WHY THE CDCGUIDELINES AREAND, 60 PAGESTRAILS BEENRELEASEDPRECAUTION TOSS MAKERE-OPENING A SAFE AS IT CANBE.SLIGHTLY DELAYED CDCRECOMMENDATIONS OUTLINE WAYSTO SAFELY REOPEN SCHOOLS,BUSINESSES, AND MUCH MORE.THEY SAY RESTAURANTS SHOULDINSTALL BARRIERS, BUSES, CLOSEOFF ACCESS TO SOME SEATS, ANDSCHOOLS ARE ADVISE TODAYñrSHUTDOWN PLAYGROUNDS, ANDENCOURAGE STUDENTS TO WEARMASKS.OKAY, ALSOÑi GOING TO MAKECLEAR ADVICE.THE PHILADELPHIA HEALTHCOMMISSIONER SAYS THE SITLYADDITIONALLY HAVE ITS OWNxDRECOMMENDATIONS FORÑ/ÃRE-OPENINGHOWEVER ACTIVITIES CANOPERATEÑi SAFELY, AND THIS WILLPROVIDE THETHAT THEY MAYEXTEND THEM.THE CDC GUIDELINES CALL FORMAINTAINING 6 FEET SOCIALDISTANCING.REGULAR HAND WASHING, ANDPROTECTING PEOPLE WHO ARE THEçóMOSTñ&r VULNERABLE.FOR BUSINESSES, SPECIFICALLY,THE CDC IS RECOMMENDINGINTENSE CLEANING, LIMITEDSEATING, STAFFÑiBEB4(P&C&TRAINED ON SOCIAL DISTANCINGPROTOCOLS,çó NON-ESSENTIALEMPLOYEES ALLOWED TO WORK FROMHOME, AND BUSINESSES SHOULDINSTITUTE MONITORING SYSTEMFOR EMPLOYEESRISK EVERY EXPOSURE.YOU HAVE TO REASSURE THEçóPUBLIC THAT THEY'RE NOT GOINGTO GET SICK AND CONTRACTCOVID.