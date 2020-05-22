Lightning likely sparked 11-acre brush fire in Fellsmere

WITH A HIGH NEAR 84.
TUESDAYNIGHTA 30 PERCENT CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMS.MOSTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 72.
WEDNESDAYA 30PERCENT CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS. PARTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 84.
WEDNESDAYNIGHTA 30 PERCENT CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMS.MOSTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 73.
THURSDAYA CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMS.PARTLY SUNNY, WITH A HIGH NEAR84.NEW AT 11.
A ROADWAY INFELLSMERE, REOPENED SEVERALHOURS AFTER A BRUSH FIRESTARTED.
COUNTY ROAD 512 WASSHUT DOWN, JUST WEST OF I-95THIS AFTERNOON.
FELLSMEREPOLICE SAY, THE 11-ACRE FIRE,WAS LIKELY SPARKED BY ALIGHTNING STRIKE.
WINDS PUSHEDTHE FIRE INTO A SECTION OFBUFFER PRESERVE.
INDIAN RIVERCOUNTY FIREFIGHTERS WEREEXPECTED TO WATCH FOR HOTSPOTS TONIGHT AND TOMORROW.60-MILLION DOLLARS...ALL MEANTTO HELP LOCAL BUSI