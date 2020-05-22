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Lightning likely sparked 11-acre brush fire in Fellsmere

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:22s - Published
Lightning likely sparked 11-acre brush fire in Fellsmere

Lightning likely sparked 11-acre brush fire in Fellsmere

Crews battled a brush fire in Fellsmere Thursday evening, according to the Fellsmere Police Department.

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Lightning likely sparked 11-acre brush fire in Fellsmere

WITH A HIGH NEAR 84.

TUESDAYNIGHTA 30 PERCENT CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMS.MOSTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 72.

WEDNESDAYA 30PERCENT CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS. PARTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 84.

WEDNESDAYNIGHTA 30 PERCENT CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMS.MOSTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 73.

THURSDAYA CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMS.PARTLY SUNNY, WITH A HIGH NEAR84.NEW AT 11.

A ROADWAY INFELLSMERE, REOPENED SEVERALHOURS AFTER A BRUSH FIRESTARTED.

COUNTY ROAD 512 WASSHUT DOWN, JUST WEST OF I-95THIS AFTERNOON.

FELLSMEREPOLICE SAY, THE 11-ACRE FIRE,WAS LIKELY SPARKED BY ALIGHTNING STRIKE.

WINDS PUSHEDTHE FIRE INTO A SECTION OFBUFFER PRESERVE.

INDIAN RIVERCOUNTY FIREFIGHTERS WEREEXPECTED TO WATCH FOR HOTSPOTS TONIGHT AND TOMORROW.60-MILLION DOLLARS...ALL MEANTTO HELP LOCAL BUSI




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