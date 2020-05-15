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All Milwaukee County deep-well pools will be closed for the 2020 summer season, county says

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:14s - Published
All Milwaukee County deep-well pools will be closed for the 2020 summer season, county says

All Milwaukee County deep-well pools will be closed for the 2020 summer season, county says

All Milwaukee County indoor and outdoor deep-well pools will remain closed for the 2020 season due to the coronavirus pandemic, Milwaukee County Parks announced Friday.

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All Milwaukee County deep-well pools will be closed for the 2020 summer season, county says

STATUS OF OUR AQUATICSFACILITIES FOR THE SEASON.COUNTY PARKS, INDOOR ANDOUTDOOR, POOLS WILL REMAINCLOSED FOR 2020 SEASON AS ARESULT OF THE COVID-19 PANDEMIC.CLOSURES WILL INCLUDE ALL OF THEPOOLS INCLUDING POOL WATERS,AQUATIC PARTS, SHOALS AQUATICCENTER, PELICAN COVE, WASHINGTONPARK, McCARTY PARK, JACKSONPARK, SHERIDAN PARK, HELL'SCORNER PARK, BROOKLYNPARK, INADDITION TO OUR ANNUAL POOLS ATPULASKI.THIS WAS A DIFFICULT DECISION.WE KNOW WHAT OUR POOL MEANS TOTHE COMMUNITY.THE PHYSICAL DISTANCINGRECOMMENDATIONS STILL IN PLACE,SMOR -- SHORTAGE OF LIFEGUARDSALL PLAYED FACTORS.WHITE PARK POO OPERATED BY ANON-PROFIT WILL OPEN AND DETAILSWILL BE COMING FORTH ON THAT.DESPITE THE STATUS OF THE POOLS,WE ARE PLANNING TO OPEN A GOODPORTION OF THE WADING POOLS ANDSPLASH PADS.WE KNO WADERS AND SPLASH P




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