1-year-old chef spreads joy online

BASE...THANKS TO HIS SKILLS IN THEKITCHEN.MEET CHEF KOBE.HIS JOY FOR COOKING HAS EARNEDHIM MORE THAN A MILLIONFOLLOWERS ON SOCIAL MEDIA.HIS FAN LIST INCLUDES CELEBRITYCHEF RACHEL RAY.BUT FAME ISN'T GOING TO HISADORABLE HEAD AND NEITHER ISALL THAT CAMERA TIME.HIS PARENTS SAY KOBE REALLYENJOYS THE ATTENTION."I THINK HE'S STARTED TO GETTHE GIST OF WHAT THE CAMERAIS.HE'S DEFINITELY PERFORMING.HE LOVES WATCHING HIMSELF.."KOBE SCREAMSKOBE'S PARENTS SAY THEY GOT THEIDEA AFTER THEY STARTEDRECORDINGVIDEOS OF KOBE TRYING NEW FOODSTO SHARE WITH FAMILY ANDFRIENDS.SPACE-X HAS TEAMED UP WITH NASAFOR THE FIRST LAUNCH OFASTRONAUTS FROM AMERICAN SOILIN NEARLY A DECADE.