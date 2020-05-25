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Remembering the lives lost on Memorial Day

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:28s - Published
Remembering the lives lost on Memorial Day

Remembering the lives lost on Memorial Day

Customers are enjoying a rainy day indoors at Caffe Luna Rosa in Delray Beach.

Though the restaurant can only have diners at 50 percent capacity due to the pandemic guidelines, there's a table here that will sit empty.

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Remembering the lives lost on Memorial Day

REMEMBERS THOSE IN THE MILITARYWHO LOST THEIR LIVES INSERVICE... IN REMEMBRANCESERVICES HAPPENING ACROSS THECOUNTRY AND IN OUR AREA.TONIGHT A SPECIAL TRIBUTEINSIDE A DELRAY BEACHRESTAURANT.CUSTOMERS ENJOYING A RAINY DAYINDOORS AT CAFEE LUNA ROSA INDELRAY BEACH... THOUGH THERESTAURANT CAN ONLY HAVEDINERS AT 50 PERCENT CAPACITYDUE TO THE PANDEMICGUIDELINES-- THERE'S A TABLEHERE THAT WILL SIT EMPTY.

"INANY ARMY, NAVY, MARINEFACILITY THEY ALWAYS HAD THATTABLE IN THE DINING HALL SOTATHH YOU NEVER FORGET THATPEOPLE THAT NEVER CAME BACK."AARON HALLYBURTON SPENT 20YEARS IN THE NAVY.

HE SAYSFOUR YEARS AGO, HE STARTEDTHIS TRADITION AT THERESTAURANT..... FAMILIES WHOHAVE LOST LOVED ONES, STOP BY."WE HAD A COUPLE THAT CAME.THEIR SON HAD PASSED AWAY INIRAQ AND IT WAS VERY EMOTIONALFOR THEM.

THEY WOULD SAY THANKYOU AND WE WILL SEE YOU NEXTYEAR." JEFF BULMER WORKS ATTHE RESTAURANT.

HE SERVED INTHE U.S. ARMED FORCES.

"IT'SVERY EMOTIONAL FOR ME AND ILOST A NUMBER OF FRIENDS AND IHONOR AND RESPECT THEM."CUSTOMERS WHO SERVED IN THMILITARY TAKING NOTICE.

"ITHOUGHT THAT WAS VERYHONORABLE." "TODAY IS A DAY OFREMEMBRANCE OF THOSE WHO HAVEFALLEN, THOSE WHO HAVE GIVENTHE ULTIMATE SACRIFICE." "I'MA VET AND I AM HERE TO TALKABOUT IT.

THAT'S FOR THEPEOPLE THAT NEVER GOT THEIRCHANCE TO COME BACK AND SEETHEIR FAMILIES.

NEVER FORG




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ChadSonger1

Chad Songer @michaelirvin88 Love you..but not “Happy Memorial Day” it’s a solemn day remembering those who lost their lives defending this country 6 minutes ago

RRAnana1

RRA @Ispyutwo @realDonaldTrump I lost my only brother in Viet Nam in 1966 . Do I say Happy Memorial Day, no I don’t . I… https://t.co/yOPKZBg6N3 17 minutes ago

entryindia

rajesh mehta RT @NishaBiswal: On this memorial day, remembering all those who have made the ultimate sacrifice on behalf of our nation—our servicemember… 19 minutes ago

Perk_ocet21

Rob Perkey @thedailybeast @BradleyWhitford Friendly reminder: Memorial Day is about remembering & honoring those who lost thei… https://t.co/qRezW2w59q 38 minutes ago

CharieBlossom

Charie Blossom ❤ RT @Eugenia_Cooney: Happy Memorial Day everyone! Thank you so much to all the incredible people who have lost their lives fighting for us a… 1 hour ago

socalwinelife

Thepleasureisallwine Hope you're all enjoying your memorial day and remembering all those who served and lost their lives. Pizza on th… https://t.co/gnWqlwAIEn 1 hour ago

BayShoreHS_BD

Bay Shore High School Business Department Memorial Day is to honor the veterans who made the ultimate sacrifice for our country. We spend time remembering &… https://t.co/nXDjrGM3He 1 hour ago

Nmharley2

Nmharley RT @IranRights_org: Today we remember Tahirih Arjumandi Siyavushi. She is one of 25,000+ in our Omid Memorial, dedicated to remembering a… 1 hour ago


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