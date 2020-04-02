DHEC releases list of deadliest underlying conditions for COVID-19 patients
BE THE MOST CAUTIOUS NOW ALLEN,WE NOW HAVE A MORE DETAILED LOOKINTO WHICH UNDERLYING HEALTHDISEASES HAVE BEEN LINKED TO THEMOST CORONAVIRUS RELATED DEATHSIN SOUTH CAROLINA.NEWLY RELEASED STATISTICS FROMDHEC.BREAKDOWN COVID-19 DEATHS INSOUTH CAROLINA AND LINK THEM TOTHE TOP 14 UNDERLYING HEALTHDISEASES.DO YOU LIKE HAS UNDERLYINGHEALTH CONDITION DATA FOR ABOUTTHREE OUT OF EVERY FOUR PEOPLEWHO HAVE DIED WITH CORONAVIRUSOF THOSE PEOPLE WHEREINFORMATION IS AVAILABLE TWO OUTHAD A CARDIOVASCULAR.HE’S MAKING IT THE DEADLIESTUNDERLYING HEALTH ISSUE.WE THINK OF CARDIOVASCULARDISEASE.IS CORONARY ARTERY DISEASE?FOR BLOCKAGES IN THE ARTERIESTHAT SUPPLY BLOOD TO THE HEARTMUSCLE BUT CARDIOVASCULARDISEASE ALSO ENCOMPASSES STROKEAND OTHER MORE NONSPECIFIC HEARTDISEASE THE SECOND DEADLIEST WASDIABETES.IT WAS AN UNDERLYING CONDITIONFOR MORE THAN HALF OF THEPATIENTS.DIED WHERE INFORMATION WASAVAILABLE DOCTORS ARE NOWREMINDING THE UPSTATE TO BEVIGILANT.IT’S IMPORTANT TO KNOW YOUR RISKAND THAT’S YOUR AGE WHETHERTHAT’S CHOLESTEROL PANEL THAT’SYOUR BLOOD PRESSURE.IT’S IMPORTANT TO KNOW ALL THOSETHINGS.YOUR PHYSICIAN IN YOUR HEALTHCARE GROUP DETERMINE RISKY YOUARE FOR SOMETHING LIKE THECORONAVIRU SOUTH CAROLINA DHECSAYS THEY WILL BE RELEASING THISINFORMATION ON THEIR WEBSITE ANDWE’LL BE UPDATING IT EVERYTUESDAY MOVING FORWARD