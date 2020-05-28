Lelan's afternoon forecast: Thursday, May 28, 2020

NOW LET'S GO OVER TO LELAN.Lelan: AROUND THE MIDSOUTH ATTHIS HOUR, WE HAVE A MIX OF SUNAND CLOUDS.A LITTLE DRIER THIS MORNING THANWE WERE YESTERDAY MORNING.BUT INTO THE AFTERNOON, SHOWERSAND THUNDERSTORMS DEVELOPING.THIS IS THE VIEWPOINT FROMCOLUMBIA.73.NO RAIN YOUR WAY IN THE MORNINGHOURS.HERE IN NASHVILLE, A MIX OF SUNAND CLOUDS AND THAT HAS ALLOWEDTHAT NASHVILLE TEMP TO GET TO 77DEGREES.BUT IT'S A BIT ON THE HUMIDSIDE.IT FEELS LIKE 79.AGAIN, THE VIEW OUT OF COLUMBIAFOR YOU THIS MORNING.LET ME SHOW YOU WHAT'S HAPPENINGON RADAR.IT DOES SHOW A LITTLE BIT OFSHOWER ACTIVITY THAT HASDEVELOPED DOWN TO OUR SOUTH ANDSOUTHWEST.LET ME TAKE OFF THE RAIN.YOU DO SEE JUST A COUPLE OFLIGHTNING STRIKES RIGHT NOW BACKOVER TOWARD THE CHATTANOOGAAREA.THROUGH THE AFTERNOON, KEEP ANEYE TO THE SKY.ONE OR TWO STRONG STORMS COULDDEVELOP FOR MOST OF US.A ONE OUT OF FIVE RISK.YOU SEE A TWO OUT OF FIVE IN THEDEEP PART OF TENNESSEE EXTENDINGINTO ALABAMA AND PARTS OFMISSISSIPPI.HERE'S OTHER TEMPS FOR YOU.AT MIDDAY, 77 OUT OF BOWL GREEN.68 FAYETTEVILLE.THEY'VE GOT MORE CLOUD COVERTHERE.INTO THE AFTERNOON, UPPER 70s TOAROUND 80 WITH SCATTERED SHOWERSAND STORMS.ONE OR TWO OF THOSE COULD BE ONTHE STRONG SIDE.TONIGHT, LOOK FOR