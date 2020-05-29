Smithsonian works to collect COVID-19 artifcats

IT HAPPENS.IT'S ASKING ORDINARY PEOPLE TOSET THINGS ASIDE THAT WILL HELPTELL THE STORY OF COVID-19.THEY'VE BEEN IN TOUCH WITH THE'U-S PUBLIC HEALTH SERVICE' TOHOLD ONTO MEDICAL SUPPLIES LIKEIMPACT."IN FACT, IT'S MORE THANPROBABLE THAT 40, 50 YEARSFROM NOW CURATORS AT THESMITHSONIAN MAY FIND OBJECTS INSOMEONE'S ATTIC THAT WERERELATED TO COVID-19 AND WE MAYFEEL AT THE TIME, THIS IS AREALLY FABULOUS OBJECT WEREALLY WANNA BRING IT IN TO THEMUSEUM."CURATORS WILL START COLLECTINGONCE THEIR OFFICES RE-OPEN.IF YOU'D LIKE TO SUGGESTSOMETHING FOR CURATORS TOCONSIDER - SEND AN E-MAIL WITHPICTURES AND A DESCRIPTION TO'INQUIRY AT S-I DOT E-D-U."DETECTIONSSEVERAL TESTS ARE UNDERWAY TO