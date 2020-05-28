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Watch 'Haircut Night In America' Tonight On CBS3

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:53s - Published
Watch 'Haircut Night In America' Tonight On CBS3
Pat Gallen reports.
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GRAB THE BOTTLE.THIS SHOW WAS HOSTED BYACTOR JERRY O'CONNELL AND HISWIFE REBECCA ROMIJN.TOP HAIR STILL LIFTS WILL HELPYOU FIX YOUR QUARANTINE DO.PAT GALLEN GOT A HEAD STARTAND LET HIS WIFE GIVE HIM ATRIM.Reporter: I'M PAT GALLENAND I'M TAKING PART IN HAIRCUTNIGHT IN AMERICA WITH MYBEAUTIFUL WIFE SUZANNE AND MYBEAUTIFUL SUN GRANT.ARE YOU GUYS READY TO GIVE MEA HAIRCUT FOR ALL TO SEE.WE'RE READY.Reporter: HOW DO YOUFEEL.WE GOT THIS.Reporter: OKAY.IT'S JUST HAIR.Reporter: IT GROWS BACKSO I'VE HEARD.WE'RE GOING CALL MY COUSIN WHOIS ACTUALLY MY HAIRSTYLIST.ALYSSA LET'S GIVE HER A CALL.THIS IS MY COUSIN ALYSSAGALLEN.HI GUYSISM SHE WORKS ONSOUTH STREET AND SHE'S AWONDERFUL HAIRDRESSER, HAIRSTALE LIFT.SO YOU'VE GOT TO HELP ME OUTHERE.AND REALLY HELP SUZANNE OUT.SHE'S GOING TO CUT MY HAIR.WHAT'S THE FIRST STEP?

WHATDO WE HAVE TO DO.FIRST STEP WE'RE GOING TOGRAB A GUARD.LIFT UP HIS HEAD AND THEN MAKELIKE A C.Reporter: WITH THAT MYWIFE WENT FOR IT .[LAUGHTER]IT'S FINE.Reporter: BUT WOULD ITALL STILL BE THERE.OH, NO.Reporter: THAT'S NOT WHATI WANT TO HEAR.Reporter: OVER THE NEXT30 MINUTES OR SO ALYSSA DIDHER BEST TO GUIDE SUZANNE.AND SUZANNE DID HER BEST TOTORTURE ME.IN THIS DIRECTION.I'M SORRY.Reporter: NEVER COMINGBACK TO THIS SALON AGAIN.IT WAS HARD FOR ME TO RELAX.THERE YOU GO.Reporter: WE THEN MOVEDFROM A THREE CLIP TO A FOUR TOSHAPE IT UP.YOU'RE NOT GOING TO DO THELONG MOVE IT'S JUST GOING TOBE LITTLE MOTIONS ALL AROUNDTHE HEAD.Reporter: ARE YOU SEEINGTHIS?

WHERE ARE YOU GOINGWITH THIS?

LESS, LESS.SAVED BY THE BABY.(CRYING).OKAY.OH, BUDDY.THAT LOOKS GOOD.HOW MUCH DO YOU WANT OFF THETOP.NONE.Reporter: THAT'S WHERE WEEND IT.OKAY, WE'RE DONE.MY BEAUTIFUL WIFE JUST CUT MYHAIR.YOU PROBABLY CAN'T TELLBECAUSE IT'S SO LONG ON TOP.LOOK AT THE BACK.NOT BAD.Reporter: WHAT DO YOUTHINK?I PROBABLY WON'T BE AHAIRDRESSER.Reporter: RIGHT.BIT IT'S NOT BAD.OKAY, PAT.READY FOR GQ.SEALED WITH A KISS.LOVE IT.YOU'LL DEFINITELY WARRANT TO



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Lindsay Lohan ‘Haircut Night In America’ | How to watch, live stream, TV channel, time - https://t.co/cmhE2DpWw5 https://t.co/OKDRXLuLjx 2 hours ago

Meganwillison5

Megan.willison Happy haircut night in America did you all watch CBS haircut night in America it was funny fun and crazy have a goo… https://t.co/7NgDON6jVm 3 hours ago

Bearclaw24

Ace I can't believe all of these protestors didn't stay home to watch Haircut Night in America. Maybe they recorded it. 4 hours ago

iChrisLehman

Christopher Lehman (Covid-19 ≠ excuse for racism) “Haircut Night in America” on CBS right now is somehow enjoyable to watch? 4 hours ago

salemzorro

salemzorro Haircut night in America is as ridiculous as I expected! But if I’m going to look sharp this Summer it’s a must watch 😂 5 hours ago

KELLIE2KGAMING

Kellie2kGaming RT @PaulieEsther1: CBS airing "Haircut Night in America". I was ahead of you two months ago CBS. 🤣 #HaircutNightCBS https://t.co/0bDAtsnhYN 5 hours ago

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PaulieEsther CBS airing "Haircut Night in America". I was ahead of you two months ago CBS. 🤣 #HaircutNightCBS https://t.co/0bDAtsnhYN 5 hours ago

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David Liotta Quarantine Day 72: there is a show called Haircut Night in America, where celebrities televize giving each other ha… https://t.co/Jbyj72eM9U 5 hours ago


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