Stimulus debit cards causing some to accidentally toss them in the trash

IMAGINE GETTING YOUR STIMULUSPAYMENT IN THE MAILTHROWING IT AWAY BY ACCIDENT&ITWHO ARE RECEIVING DEBIT CARDS.WPTV NEWSCHANNEL 5QUESADA EXPLAINS THE NOT SOEASY PROCESS TO GET ANOTHERON<< IF YOU HAVENYOUR STIMULUS PAYMENT YET &AND THE I-R-S WEBSITE TELLSYOU ITNEED TO BE ON THE LOOKOUT FORA DEBIT CARD& 1:01 I RECALLGETTING AN ENVELOPE IN THEMAIL THAT FELT LIKE IT HAD ACARD IN IT JOYCE HIGGS THINKSSHE ACCIDENTALLY THREW AWAYHER STIMULUS DEBIT CARD& THECARD IS A VISABY METABANK - THE DEPARTMENTOF TREASURYTHE PROBLEM IS IF YOU THINKYOU THREW IT AWAY - THEREEASY WAY TO KNOW FOR SURE.3:13 THERETHAT TO THE GOVERNMENT - TOTHE IRS WE CALLED THE E-I-PCARD CUSTOMER SERVICE LINEONLY TO FIND A SERIES OFAUTOMATED PROMPTS THAT LEDJOYCE NOWHERE.
7:03 PLEASEENTER THE NUMBER ON YOUR CARDFOLLOWED BY THE POUND KEY SHETRIED TO REPORT IT LOST ORSTOLENSECURITY NUMBER& 12:56 PLEASEVISIT IRS.GOV/EIP THETREASURYCARDS WOULD BE MAILED OUTSTARTING THE WEEK OF MAY18TH&.
JOYCE SAYS THE IRSWEBSITE SAYS HER STIMULUSPAYMENT WAS SCHEDULED TO GOOUT MAY 15TH BUT IT DOESN'TSAY IF ITS A CHECK OR CARD.
15DAYS AFTER THE PAYMENT IS SENTTHE IRS MAILS A LETTER THATWILL HAVE INFORMATION ON WHATTO DO IF YOU HAVENYOUR PAYMENT.
JOYCE IS HOPINGSHE DIDNSTIMULUS MONEY..
16:24 LIKEEVERYBODY MY INCOME ISNWAS AND YEAH ITS A HELP ITSDEFINITELY A HELP MICHELLEQUESADA WPTV NEWSCHANNEL 5.