Tenemos una advertencia de calor para el Valle y Foothills Video Credit: KHSL - Published 22 minutes ago Tenemos una advertencia de calor para el Valle y Foothills Las temperaturas aumentaran de 10 a 15 grados arriba de lo normal en los próximos días. 0

shares ShareTweetSavePostSend La cuidad de chico no fue una excepcón, aqí tambén hubo una protesta este fin de semana. Janette estrada estuvo alí y nos tiene los detalles&. Si daniela, yo estuve presente en la marcha "vigil for george floyd and others" el ábado en el centro de chico. Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! Hubo casi 100 personas, la mayoía usando áscaras. Los organizadores del evento dijeron que fue en respuesta a la muerte de george floyd y piden un cambio en el sistema policial. La protesta fue organizada por el club "concerned citizens for justice". Por medio de carteles y cantos los manifestantes expresaron su disgusto a las injusticias contra los afroamericanos. Sin embargo, hubo tambén contra protestas de personas que no estaban de acuerdo diciendo todas las vidas importan y no todos los poliías son malos. Mañana, se llevara a cabo otra protesta a las 5 de la tarde enfrente del ayuntamiento de chico.####





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Tenemos una advertencia de calor excesivo activa



El Valle, Foothills y el condado de Shasta, están bajo una advertencia por calor excesivo. Las temperaturas sobrepasaran los 100 grados. El calor se prolongará por toda la semana. Credit: KHSL Published 1 week ago