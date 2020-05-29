23ABC conversation with Bakersfield Police Chief Greg Terry

THAT INCLUDEDPEOPLE WALKING OFF TO DIFFERENTPARTS OF THE CITY -- BLOCKINGTRAFFIC -- AND SEVERAL ACTS OFVIOLENCE.JOINING US THIS MORNING ISBAKERSFIELD POLICE CHIEFGREG TERRY WITH A LOOK AT THEDEMONSTRATIONS SO FAR..
ANDWHERE WE GO FROM HERE..CHIEF TERRY THANKS FOR WAKING UPWITH US!-- FIRST, WHAT HAS BEEN YOURVIEW OVERALL OF THE PROTESTS SOFAR?-- WHAT HAVE YOU LEARNED SO FARABOUT THE PROTESTORS..
DOYOU RECOGNIZE ANY OF THE FACESOUT THERE?-- LET'S BREAK IT DOWN..
THEDEMONSTRATIONS BEGIN WHEN THESUN IS STILL UP..
IT LOOKSCIVILIZED..
NO UNIFORMEDOFFICERS FOR THE MOST PARTTHERE..DAYTIME VIDEO-- JOINING IN SOME OF THEACTIVITIES?-- THE VAN DRIVING THRU THECROWD..
THE CAR DOINGDOUGHNUTS IN THE STREET..-- SUN SETS..
SEEMS LIKE ADIFFERENT CROWD..
ROCKS..BOTTLES..
FIREWORKS..-- ARRESTS..
WERE THEY LOCAL??LOOTING-- HAS THERE BEEN MUCH LOOTING??VIDEO OF THESE PEOPLE CAPTUREDBREAKING INTO A SHOE STORE OFFPANAMA??-- ARRESTS??THE WARMING TREND LEADING TO ASHOT OF HOT WEATHER IS