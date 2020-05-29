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23ABC conversation with Bakersfield Police Chief Greg Terry

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 05:32s - Published
23ABC conversation with Bakersfield Police Chief Greg Terry

23ABC conversation with Bakersfield Police Chief Greg Terry

Chief Greg Terry spoke to 23ABC about the protests in downtown Bakersfield over the past few days, commenting on the demonstrations and acts of violence and looting.

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THAT INCLUDEDPEOPLE WALKING OFF TO DIFFERENTPARTS OF THE CITY -- BLOCKINGTRAFFIC -- AND SEVERAL ACTS OFVIOLENCE.JOINING US THIS MORNING ISBAKERSFIELD POLICE CHIEFGREG TERRY WITH A LOOK AT THEDEMONSTRATIONS SO FAR..

ANDWHERE WE GO FROM HERE..CHIEF TERRY THANKS FOR WAKING UPWITH US!-- FIRST, WHAT HAS BEEN YOURVIEW OVERALL OF THE PROTESTS SOFAR?-- WHAT HAVE YOU LEARNED SO FARABOUT THE PROTESTORS..

DOYOU RECOGNIZE ANY OF THE FACESOUT THERE?-- LET'S BREAK IT DOWN..

THEDEMONSTRATIONS BEGIN WHEN THESUN IS STILL UP..

IT LOOKSCIVILIZED..

NO UNIFORMEDOFFICERS FOR THE MOST PARTTHERE..DAYTIME VIDEO-- JOINING IN SOME OF THEACTIVITIES?-- THE VAN DRIVING THRU THECROWD..

THE CAR DOINGDOUGHNUTS IN THE STREET..-- SUN SETS..

SEEMS LIKE ADIFFERENT CROWD..

ROCKS..BOTTLES..

FIREWORKS..-- ARRESTS..

WERE THEY LOCAL??LOOTING-- HAS THERE BEEN MUCH LOOTING??VIDEO OF THESE PEOPLE CAPTUREDBREAKING INTO A SHOE STORE OFFPANAMA??-- ARRESTS??THE WARMING TREND LEADING TO ASHOT OF HOT WEATHER IS




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