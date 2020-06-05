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Senior Shout Outs: Saint John's Prep, Charleston Southern, Catholic Memorial

Video Credit: WCVB - Duration: 00:52s - Published
Senior Shout Outs: Saint John's Prep, Charleston Southern, Catholic Memorial
We're honoring some deserving seniors with a shout out!
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ANTOINETTE: GOOD MORNING.6:23.WELCOME BACK.GRADUATION CEREMONIES MAY BE ONHOLD, BUT WE WANT TO MAKE SURESOME DESERVING SENIORS STILL GETA SHOUT OUT, STARTING WITH BRETTTORRA FROM READING.BRETT IS GRADUATING FROM SAINTJOHN’S PREP, WHERE HE FOUNDED ABEDTIME BOOK BAGS PROJECT FORHOMELESS CHILDREN.HE IS NOW HEADED TO COLBYCOLLEGE.DOUG: CONGRATS ALSO TO SANDRALYNN FORD FROM WHITMAN.SHE IS GRADUATING FROMCHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY.SHE IS GETTING A B.S.

INNURSING.CONGRATULATIONS TO HER.SANDRA WAS ALSO ON THE DEAN’SLIST.ANTOINETTE: AND FINALLY,CONGRATULATIONS TO KHALID ALFORDFROM FRAMINGHAM.HE IS GRADUATING FROM CATHOLICMEMORIAL HIGH SCHOOL, WHERE HEWAS IN THE NATIONAL HONORSO





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Donna RT @WCVB: Senior Shout Outs: Saint John's Prep, Charleston Southern, Catholic Memorial https://t.co/WYaCgMW8fi 4 days ago

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