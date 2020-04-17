Health experts urging protestors to get tested for COVID-19

CERTAINLY SEE NEW CASES AGAINBUT IT IS FOCUSED ON BEINGPREPARED FOR THEM.HEALTH EXPERTS SAY CORONVIRUSCOULD BE SPREADING LIKE WILDFIREAMONG PROTESTERS, AND MOST WOULDHAVE NO IDEA THEY EVEN HAD IJESSICA ALPERN EXPLAINS THE BIGPUSH FOR PROTESTORSEVERYWHERE... TO GET TESTED.HEALTH EXPERTS SAY THEY AREWATCHING THE PROTESTS AND AREWORRIED ABOUT A POSSIBLE SPIKEIN CASES.OVER THE WEEKEND, WE WATCHEDTHOUSANDS GATHER IN PROTESTSTHAT CONTINUE ACROSS THECOUNTRY.THIS, AS FAMILY AND FRIENDSPREPARE FOR GEORGE FLOYD’S FINALMEMORIAL IN HOUSTON...WHICH IS EXPECTED TO DRAW LARGECROWDS AS WELL.LOCALLY, HUNDREDS TURNED OUT FORA PEACEFUL PROTEST SATURDAY INDOWNTOWN FORT MYERS.AND THERE’S NATIONWIDE CONCERNAMONG HEALTH EXPERTS THAT THISCOULD LEAD TO A SPIKECOVID-19 CASES.THIS, AS COVID-19 CASES IN THEU-S CLIMB TOWARDS TWO MILLION.YESTERDAY -- THE CENTERS FORDISEASE CONTROL AND PREVENTIONSAID IT’S CLOSELY LOOKING AT THEDEMONSTRATIONS.Dr. Robert Redfield/ Director,CDC: "We really want thoseindividuals to highly considerbeing evaluated get tested."WE’RE ALSO SEEING POLITICIANSWEIGH IN ON THE ISSUE.WITH NEW YORK GOVERNOR ANDREWCUOMO EXPANDING TESTING FOR THISREASON.COMING UP IN OUR NEXT HALF