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Health experts urging protestors to get tested for COVID-19

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:23s - Published
Health experts urging protestors to get tested for COVID-19

Health experts urging protestors to get tested for COVID-19

People across the world continue to protest against racism in wake of the death of George Floyd.

Health experts are growing more worried about the impact this could have, when it comes to spreading the coronavirus.

It's why we're seeing a big push for protestors everywhere to get tested.

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CERTAINLY SEE NEW CASES AGAINBUT IT IS FOCUSED ON BEINGPREPARED FOR THEM.HEALTH EXPERTS SAY CORONVIRUSCOULD BE SPREADING LIKE WILDFIREAMONG PROTESTERS, AND MOST WOULDHAVE NO IDEA THEY EVEN HAD IJESSICA ALPERN EXPLAINS THE BIGPUSH FOR PROTESTORSEVERYWHERE... TO GET TESTED.HEALTH EXPERTS SAY THEY AREWATCHING THE PROTESTS AND AREWORRIED ABOUT A POSSIBLE SPIKEIN CASES.OVER THE WEEKEND, WE WATCHEDTHOUSANDS GATHER IN PROTESTSTHAT CONTINUE ACROSS THECOUNTRY.THIS, AS FAMILY AND FRIENDSPREPARE FOR GEORGE FLOYD’S FINALMEMORIAL IN HOUSTON...WHICH IS EXPECTED TO DRAW LARGECROWDS AS WELL.LOCALLY, HUNDREDS TURNED OUT FORA PEACEFUL PROTEST SATURDAY INDOWNTOWN FORT MYERS.AND THERE’S NATIONWIDE CONCERNAMONG HEALTH EXPERTS THAT THISCOULD LEAD TO A SPIKECOVID-19 CASES.THIS, AS COVID-19 CASES IN THEU-S CLIMB TOWARDS TWO MILLION.YESTERDAY -- THE CENTERS FORDISEASE CONTROL AND PREVENTIONSAID IT’S CLOSELY LOOKING AT THEDEMONSTRATIONS.Dr. Robert Redfield/ Director,CDC: "We really want thoseindividuals to highly considerbeing evaluated get tested."WE’RE ALSO SEEING POLITICIANSWEIGH IN ON THE ISSUE.WITH NEW YORK GOVERNOR ANDREWCUOMO EXPANDING TESTING FOR THISREASON.COMING UP IN OUR NEXT HALF





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Mandy Matney RT @MaggieAngst: As law enforcement agencies across the country are teargassing #GeorgeFloyd protestors, infectious disease experts are urg… 6 days ago

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Maggie Angst As law enforcement agencies across the country are teargassing #GeorgeFloyd protestors, infectious disease experts… https://t.co/cASKZyM2HJ 6 days ago


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