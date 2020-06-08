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Growing calls to 'defund the police'

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:37s - Published
Growing calls to 'defund the police'

Growing calls to 'defund the police'

The concept of how to prevent police brutality is a hot topic right now.

The phrase "defund the police" has become a rallying cry for protesters, but both the political left, and right, have said they do not support this notion.

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BRUTALITY - IS NOW A HOT TOPIC-THE PHRASE "DEFUND THE POLICE"HAS BECOME A RALLYING CRY FORPROTESTERS.THAT WOULD DIVERT SOME FUNDSFROM POLICE - TO OTHER SOCIALPROGRAMS.PRESIDENT TRUMP WEIGHING INSAYING - HE IS APPALLED BY THEMOVEMENT.SOT - TRUMP: "THERE WON'T BEDEFUNDING, THERE WON'T BEDISMANTLING OF OUR POLICE."JOE BIDEN - ALSO SAYING - HEDOES NOT SUPPORT DEFUNDING THEPOLICE.MEANWHILE HOUSE DEMOCRATSUNVEILED POLICE REFORMS THATWOULD BAN CHOKEHOLDS, CREATE ANATIONAL REGISTRY OF POLICEMISCONDUCT -- AND MAKE ITEASIER TO PROSECUTE AN OFFICER.METRO IS UPDATING ITS USE OF





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