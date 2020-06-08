Growing calls to 'defund the police'

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BRUTALITY - IS NOW A HOT TOPIC-THE PHRASE "DEFUND THE POLICE"HAS BECOME A RALLYING CRY FORPROTESTERS.THAT WOULD DIVERT SOME FUNDSFROM POLICE - TO OTHER SOCIALPROGRAMS.PRESIDENT TRUMP WEIGHING INSAYING - HE IS APPALLED BY THEMOVEMENT.SOT - TRUMP: "THERE WON'T BEDEFUNDING, THERE WON'T BEDISMANTLING OF OUR POLICE."JOE BIDEN - ALSO SAYING - HEDOES NOT SUPPORT DEFUNDING THEPOLICE.MEANWHILE HOUSE DEMOCRATSUNVEILED POLICE REFORMS THATWOULD BAN CHOKEHOLDS, CREATE ANATIONAL REGISTRY OF POLICEMISCONDUCT -- AND MAKE ITEASIER TO PROSECUTE AN OFFICER.METRO IS UPDATING ITS USE OF
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