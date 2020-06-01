High demand for Plexiglass due to COVID-19

ARIZONA COMPANY.MORE BUSINESSES ARE USINGPLEXIGLASS SNEEZE GUARDS ANDFACE SHIELDS THESE DAYS.THAT HAS "ACRYLIC DISPLAYSYSTEMS" IN TUCSON...WORKING HARD TO KEEP UP WITHDEMAND.ACCORDING TO THE COMPNAY'SOWNER...BUSINESS IS UP MORE THAN 200PERCENT.RIGHT NOW, THE BULK IS DOINGTHOSE SNEEZE GUARDS AND FACESHIELDS...RESTAURANTS, RETAIL, NAILSALONS, NURSES, DOCTORS,ANESTHESIOLOGISTS, SOME BANKSAND THE NATIONAL PARK SERVICE.THE BUSINESS ALSO VOLUNTEERSTIME TO HELP MAKE DONATED FACEMASKS FOR HOSPITAL WORKERS.FROM THE CORONAVIRUS OUTBREAK -TO THE RECENT PROTESTS FORFROM THE CORONAVIRUS OUTBREAK -TO THE RECENT PROTESTS FOR