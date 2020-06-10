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Helping blood banks, GBMC holds employee blood drive
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:59s - Published
Helping blood banks, GBMC holds employee blood drive
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IN TOUCH WITH THOSE EMOTIONS.WESPECIFICALLY TARGETING THEHEALTH OF MEN EVERY WEDNESDAAT 7 DURING THE MONTH OF JUNERIGHT NOW BLOOD BANKS ARERUNNING LOW ON DONATIONSG━━━C IS ROLLING UP THEIRSLEEVES TO ADDRESS THE BLOODSHORTAGE CRISIS DURING THISPANDEMIC.

TODAY THEY HELDTHEIR FIRST EMPLOYEE ONLYBLOOD DRIVE FOR THE YEAR.G━━━C HAS RECEIVEDINCREDIBLE OUTPOURING OFSUPPORT FROM THE PUBLIC ANDTHIS BLOOD DRIVE IS THEIR WAOF GIVING BACK TO THECOMMUNITY.

"During thepandemic the community hasbrought us food and drinks andhas been there to support usevery single day and we thinkthis is a small way forhealthcare heroes themselveto give back." ACCORDING TTHE AMERICAN RED CROSS,APPROXIMATELY 1━ THOUSABLOOD DRIVES, EQUATING TO54━THOUSAND UNITS OF BLOOD,WERE CANCELED ACROSS THECOUNTRY THIS





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WMAR-2 News Blood banks are currently running low on donations. GBMC is rolling up their sleeves to address the blood shortage… https://t.co/j6iiAALMYe 3 hours ago


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