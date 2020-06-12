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Senior Shout Outs: Waltham High, East Bridgewater, Central Catholic
Video Credit: WCVB - Duration: 00:57s - Published
Senior Shout Outs: Waltham High, East Bridgewater, Central Catholic

Senior Shout Outs: Waltham High, East Bridgewater, Central Catholic

Graduation ceremonies may be on hold -- but we want to make sure some deserving seniors still get a shoutout!

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THE CDC AND NHL.THAT'S A LOOK AT SPORTS.HAVE A GREAT DAY.♪♪JENNIFER: HATE TO SAY IT, BUTWE'RE COMING UP ON OUR LASTMORNINGS OF SENIOR SHOUT-OUTS,SO LET'S GET THINGS GOING.CONGRATS TO CAROLINE CROWLEY, ASENIOR AT -- SHE'S A MEMBER OFTHE NATIONAL HONOR SOCIETY ANDCAPTAIN OF THE CROSS-COUNTRYTEAM AND TWO-TIME SOFTBALL MVP,AND SHE'S ALSO OFFERING TUTORINGSERVICES TO YOUNGER CHILDREN.JENNIFER: A SHOUT-OUT TO ANOTHERNATIONAL HONOR SOCIETY MEMBER,ANNA CAREY.SHE'S AN EAST BRIDGEWATER HIGHGRAD.HER NEXT STOP IS MERRIMACKCOLLEGE.RHONDELLA: WAY TO GO TO RICHARDROSA JR.HE IS CAPTAIN OF THE TENNIS TEAMAND RAN CROSS-COUNTRY FOR FOURYEARS.HE IS HEADED TO FRANKLIN PIERCEUNIVERSITY TO STUDY SPORTSMEDIA.WE LOVE SHARING THE SHOUT-OUTS





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