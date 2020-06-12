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New model is predicting 200k deaths by October
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:38s - Published
New model is predicting 200k deaths by October

New model is predicting 200k deaths by October

As more states enter new phases of reopening, a new projection is predicting 200,000 people will die from the coronavirus in the U.S. by October.

A new CDC study finds people with common underlying health conditions are twelve times as likely to die from the virus.

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OF REOPENING -- A NEWPROJECTION FROM THE UNIVERSITYOF WASHINGTON IS PREDICTING-200-THOUSAND PEOPLE IN THE U-SWILL DIE FROM THE CORONAVIRUSBY OCTOBER.AND A NEW C-D-C STUDY FINDSPEOPLE WITH COMMON UNDERLYINGHEALTH CONDITIONS ARE TWELVETIMES MORE LIKELY TO DIE FROMTHE VIRUS RIGHT NOW - NEWINFECTIONS ARE RISING IN 21STATES -- INCLUDING NEVADA.AND 11 STATES ARE SEEING ANINCREASE IN HOSPITALIZATIONS.ACCORDING TO JOHNS HOPKINSUNIVERSITY -- THERE ARE OVER 2MILLION COVID-19 CASES -- ANDMORE THAN 116- THOUSAND PEOPLEHAVE DIED NATIONWIDE.EMERGENCY AUTHORIZATION-VTHE F-D-A HAS NOW PULLED ITS





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