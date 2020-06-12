New model is predicting 200k deaths by October

|
OF REOPENING -- A NEWPROJECTION FROM THE UNIVERSITYOF WASHINGTON IS PREDICTING-200-THOUSAND PEOPLE IN THE U-SWILL DIE FROM THE CORONAVIRUSBY OCTOBER.AND A NEW C-D-C STUDY FINDSPEOPLE WITH COMMON UNDERLYINGHEALTH CONDITIONS ARE TWELVETIMES MORE LIKELY TO DIE FROMTHE VIRUS RIGHT NOW - NEWINFECTIONS ARE RISING IN 21STATES -- INCLUDING NEVADA.AND 11 STATES ARE SEEING ANINCREASE IN HOSPITALIZATIONS.ACCORDING TO JOHNS HOPKINSUNIVERSITY -- THERE ARE OVER 2MILLION COVID-19 CASES -- ANDMORE THAN 116- THOUSAND PEOPLEHAVE DIED NATIONWIDE.EMERGENCY AUTHORIZATION-VTHE F-D-A HAS NOW PULLED ITS
|
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources