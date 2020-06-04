Democrat vs Republican proposals for police reform

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REPUBLICANS IN CONGRESS HAVEPOLICE REFORM PROPOSALS ON THETABLE -- SO IT IS IMPORTANT TOKNOW THE DIFFERENCES BETWEENTHE TWO.THE PROPOSAL FROM DEMOCRATS ISCALLED THE 'JUSTICE IN POLICINGACT.'IT'S ASKING FOR A BAN ONCHOKEHOLDS-- A LIMIT ON LEGALPROTECTIONS FOR OFFICERS-- ANDA NATIONAL DATABASE FOREXCESSIVE FORCE INCIDENTS.IT'S CONSIDERED MOREFAR-REACHING THAN THEREPUBLICAN PROPOSAL.THE GOP PROPOSAL CALLS FORRESTRICTIONS ON CHOKEHOLDS--MONEY TO STUDY LAW ENFORCEMENTAND RACE-- AND AN 'ENHANCED USEOF FORCE' DATABASE.THE DATABASE UNDER THEDEMOCRATIC PROPOSAL...WOULD BEMORE PUBLIC.THE NEXT STIMULUS PACKAGE COULDINCLUDE A 4-THOUSAND DOLLAR
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