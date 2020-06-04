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Democrat vs Republican proposals for police reform
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published
Democrat vs Republican proposals for police reform

Democrat vs Republican proposals for police reform

Both Democrats and Republicans in Congress have police reform proposals on the table, so it's important to know the differences between the two.

The proposal from the democrats is called the 'Justice in Policing' act, while the republican proposal calls for restrictions on chokeholds.

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REPUBLICANS IN CONGRESS HAVEPOLICE REFORM PROPOSALS ON THETABLE -- SO IT IS IMPORTANT TOKNOW THE DIFFERENCES BETWEENTHE TWO.THE PROPOSAL FROM DEMOCRATS ISCALLED THE 'JUSTICE IN POLICINGACT.'IT'S ASKING FOR A BAN ONCHOKEHOLDS-- A LIMIT ON LEGALPROTECTIONS FOR OFFICERS-- ANDA NATIONAL DATABASE FOREXCESSIVE FORCE INCIDENTS.IT'S CONSIDERED MOREFAR-REACHING THAN THEREPUBLICAN PROPOSAL.THE GOP PROPOSAL CALLS FORRESTRICTIONS ON CHOKEHOLDS--MONEY TO STUDY LAW ENFORCEMENTAND RACE-- AND AN 'ENHANCED USEOF FORCE' DATABASE.THE DATABASE UNDER THEDEMOCRATIC PROPOSAL...WOULD BEMORE PUBLIC.THE NEXT STIMULUS PACKAGE COULDINCLUDE A 4-THOUSAND DOLLAR



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