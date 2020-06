Restricciones a visas de trabajo Video Credit: KHSL - Published 7 minutes ago Restricciones a visas de trabajo Algunos sectores en Chico podrían verse afectados por las restricciones impuestas a las visas de trabajo bajo una nueva orden ejecutiva de la Administración Trump. 0

shares ShareTweetSavePostSend Anoche les informamos sobre una orden ejecutiva que el presidente trump firmo el lunes restringiendo la emisón de visas de trabajo. Se trata de las visas h-1b, h-2b, j y l. Bajo esta nueva orden ejecutiva ya no se expedián este tipo de visas hasta el 31 de diciembre, alegando que es importante dar empleo primero a ciudadanos americanos que a extranjeros durante la pandemia.. Hablamos con el abogado de inmigracón local andrew holley y nos comenó que para las personas que ya estan aqí con un estatus de h-1b no los impacta directamente, pues pueden solicitar una renovacón. Pero para las personas que estan en el extranjero y que quieren venir aqí bajo una de estas visas entonces no podán venir por ahora. Adeás nos dice como esta nueva orden ejecutiva impactara a nuestraárea. "bueno, tengo muchos clientes que son profesores en chico state, que esán en administracón y personal de apoyo en chico state, que trabajan en enloe hospital como trabajadores tech, no como tecnoloía, sino como écnicos o enfermeras.... ya no podremos traer a estos trabajadores porque trump dijo que no ". El abogado recomienda a las personas dentro de sus posibilidades considerar el matrimonio con un ciudadano como una manera de poder trabajar en el pís legalmente. Estas nuevas reglas no impactan a los trabajadores esenciales en la rama alimenticia, como quienes trabajan en la agricultura. Como nota la margen el abogado holley nos comenta que sobre daca en estos momentos no se estan realizando aplicaciones nuevas al programa, nicamente







