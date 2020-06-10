Tucson Police Chief, Mayor to hold press conference after suspect dies in police custody

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RELEASE.
T-P-D CONFIRMS -- THETHREE OFFICERS INVOLVED HAVERESIGNED.
THE RELEASE -- READS-- "DEATH AS DOCUMENTED IN THEPIMA COUNTY MEDICAL EXAMINER'SREPORT WAS ASCRIBED TO SUDDENCARDIAC ARREST -- WITH ACUTECOCAINE INTOXICATION -- AND ANENLARGED HEART.
THE PERSON HADBEEN RESTRAINED IN HANDCUFFS.NO BLOWS, STRIKES, CHOKEHOLDS,KNEE TO THE NECK, CHEMICAL ORELECTRONIC WEAPONS WERE USED.NO SHOTS WERE FIRED." T-P-DREPORTS -- THE INVESTIGATIONIS COMPLETE.
CHIEF CHRISMAGNUS SAID -- THE OFFICERSDID (NOT LIVE UP TO THE HIGHSTANDARDS OF THE POLICEDEPARTMENT -- AND IF THEOFFICERS HAD NOT RESIGNED --THEY WOULD HAVE BEENTERMINATED.
MAYOR REGINAROMERO SAYS SHE HAS SEEN THEVIDEO.
SHE'S CALLING FOR ANINVESTIGATION -- AND ISPROPOSING THE MAYOR ANDCOUNCIL ADOPT REFORMS ANDPOLICY CHANGES.
ROMERO AND THEPOLICE CHIEF ARE HOLDING A NEWCONFERENCE T
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