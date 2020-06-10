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Tucson Police Chief, Mayor to hold press conference after suspect dies in police custody
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:58s - Published
Tucson Police Chief, Mayor to hold press conference after suspect dies in police custody

Tucson Police Chief, Mayor to hold press conference after suspect dies in police custody

Tucson Police Department Chief Chris Magnus and Tucson Mayor Regina Romero are expected to hold a press conference Wednesday regarding an in-custody death that occurred during an arrest Tuesday, April 21, 2020.

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RELEASE.

T-P-D CONFIRMS -- THETHREE OFFICERS INVOLVED HAVERESIGNED.

THE RELEASE -- READS-- "DEATH AS DOCUMENTED IN THEPIMA COUNTY MEDICAL EXAMINER'SREPORT WAS ASCRIBED TO SUDDENCARDIAC ARREST -- WITH ACUTECOCAINE INTOXICATION -- AND ANENLARGED HEART.

THE PERSON HADBEEN RESTRAINED IN HANDCUFFS.NO BLOWS, STRIKES, CHOKEHOLDS,KNEE TO THE NECK, CHEMICAL ORELECTRONIC WEAPONS WERE USED.NO SHOTS WERE FIRED." T-P-DREPORTS -- THE INVESTIGATIONIS COMPLETE.

CHIEF CHRISMAGNUS SAID -- THE OFFICERSDID (NOT LIVE UP TO THE HIGHSTANDARDS OF THE POLICEDEPARTMENT -- AND IF THEOFFICERS HAD NOT RESIGNED --THEY WOULD HAVE BEENTERMINATED.

MAYOR REGINAROMERO SAYS SHE HAS SEEN THEVIDEO.

SHE'S CALLING FOR ANINVESTIGATION -- AND ISPROPOSING THE MAYOR ANDCOUNCIL ADOPT REFORMS ANDPOLICY CHANGES.

ROMERO AND THEPOLICE CHIEF ARE HOLDING A NEWCONFERENCE T





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Justice AZ 🌵 Before Tucson PD investigation of the incident could be completed, 3 officers involved in the arrest had resig… https://t.co/7wrHKCQTf9 1 minute ago

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