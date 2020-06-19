Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Major league baseball returning next week
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:57s - Published
Major league baseball returning next week
Major league baseball returning next week
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

FINALLY START THE 2020SEASON..━ THE ORIOLES REPORTTO CAMDEN YARDS TO R━STARTTHEIR "SPRING" TRAINING, ONEWEEK FROM TODAY.

WMA━2 NEWSERIN MACPHERSON JOINS US LIVEFROM THE STADIUM.

ERIN, MANYPEOPLE ARE WONDERING━ WILLFANS BE ALLOWED TO WATCH THISSEASON?THE MLB DEFERRED THAT TO LOCALGOVERNMENTS.

SO IN OUR CASE━THAT WILL MOST LIKELY BE UP TOMAYOR JACK YOUNG.

IF HE SAYSNO, NO FANS.

IF HE SAYS YES,WE CAN ENJOY SOME GAMES LIVE.WITH NO FANS, IT WILL BE AVERY DIFFERENT EXPERIENCE FORPLAYERS.

IT'S ALREADY A MUCHSHORTER SEASON━ THE SHORTESTSEASON SINCE 1878.

THERE ARE60 GAMES ON THE SCHEDULE WHENTHEY USUALLY PLAY 162 games.THIS YEAR, THE O'S WILL ONLYPLAY EAST COAST TEAMS. THEY'LLFACE THE ━L EAST 10 TIMESEACH━ SO THE BOSTON RED SOX,NEW YORK YANKEES.

THEY'LL PLAYTHE ━L EAST TEAMS, FOUR TIMESEACH.

SOME BASEBALL ANALYSTSARE WONDERINgg WHO WILLACTUALLY PLAY━ OTHERS AREJUST HOPING A SEASON ACTUALLYHAPPENS.

"we at least have aplan now..

We have springtraining to begin on july 1st.and games to begin on July24th.

Now at least we havesomething definitive.

BUTTWITH we'll see if we can getto july 24th.

Get through allthe healrth concerns andactually play baseball.

Icertainly hope so."[:20] SOMEOTHER CHANGES THIS YEAR, ATRADE DEADLINE OF AUGUST 31ST━ AND THE PLAYOFFS WILL ONLYHAVE 10 TEAMS BUT THAT COULDSTILL GO TO 16 TEAMS. SO AWEEK FROM TODAY━ PLAYERSWILL COME HERE TO CAMDEN YARDSFOR THEIR SECOND ROUND OFSPRING TRAINING━ AND WILLPLAY THEIR FIRST GAME AT THEEND OF JULY.

LIVE━ EMAC



Related news from verified sources

BREAKING: Major League Baseball to Restart Training Next Week, 60-Game Season Set for July 24

BREAKING: Major League Baseball to Restart Training Next Week, 60-Game Season Set for July 24 Major League Baseball to restart training next week, 60-game regular season to begin July 24
Mediaite - Published

Becoming minor-league baseball owners was ’25-year dream’ for Seattle couple. Then came the coronavirus, and contraction may be next.

Seattle’s Peter Davis and Susan Crampton Davis became proud owners of the Missoula Osprey of the...
Seattle Times - Published



Tweets about this


Related videos from verified sources

MLB Plans To Start Training On July 1 [Video]

MLB Plans To Start Training On July 1

Major League Baseball is hoping to start a 60-game season in late July. WBZ-TV's Steve Burton reports.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 01:34Published
How MLB Pitchers May Be Harmed By Short Season [Video]

How MLB Pitchers May Be Harmed By Short Season

Norman Seawright III talks to Ron Wolforth of the Texas Baseball Ranch about why major league pitchers could be at increased risk for arm injury if there is a shortened season (2:49). WCCO 4 News At 10..

Credit: CBS 4 WCCO Minnesota     Duration: 02:49Published
Columnist Targets Rangers Baseball For Name Change Due To Law Agency's Racist Past [Video]

Columnist Targets Rangers Baseball For Name Change Due To Law Agency's Racist Past

A Chicago columnist writes that Major League Baseball should force the team to change its name based on new revelations of racial injustice in the Texas Rangers law enforcement agency.

Credit: CBS 11 Dallas     Duration: 02:39Published