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More than 30 states report an increase in cases
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 02:14s - Published
More than 30 states report an increase in cases

More than 30 states report an increase in cases

Thirty-one states are now reporting an increase in coronavirus cases, 23 of them are reporting an increase in hospitalizations.

As we look ahead to the July 4th holiday more cities and towns are closing bars and beaches.

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AS WE LOOK AHEAD TO THE JULY4-TH HOLIDAY - MORE CITIES ANDTOWNS ARE CLOSING BARS ANDBEACHES.ABC'S ANDREA FUJII HAS THELATEST...THIS MORNING, AT LEAST A DOZENCITIES AND STATES ROLLINGBACK RE-OPENINGS AS CORONAVIRUSCASES SURGE.

ONSUNDAY, STATES REPORTED 42THOUSAND NEW CASES.CALIFORNIA SHUTTING DOWN BARS INLOS ANGELES ANDSEVERAL OTHER COUNTIES - JUSTONE WEEK AFTER L-A BARSREOPENED FROM THE LOCKDOWN.AS CASES GROW IN PITTSBURGH,STARTING TUESDAY, THECITY'S RESTAURANTS AND BARSCAN'T SERVE ALCOHOL,IT WILL BE TAKEOUT ONLY.WHITE HOUSE OFFICIALS- SOUNDINGTHE ALARM:SOT - ALEX AZAR"THE WINDOW IS CLOSING.

WE HAVETO ACT AND PEOPLE ASINDIVIDUALS HAVE TO ACTRESPONSIBLY.

WE NEED TO SOCIALDISTANCE, WE NEED TO WEAR OURFACE COVERINGS"IN TEXAS, VICE PRESIDENT, MIKEPENCE, ALSO STRESSING THE NEEDFOR MASKS.SOT - NO MATTE (PENCE)"WEARING A MASK I JUST A GOODIDEA."FOR NEARLY A WEEK NOW - TEXASHAS HAD MORE THAN 5THOUSAND NEW CASES A DAY.IN HOUSTON AND SAN ANTONIO-MILLIONS OF RESIDENTSRECEIVED AN EMERGENCY TEXTURGING THEM TO STAY HOME TOREDUCE THE VIRUS SPREAD.SO FAR.

MORE THAN 125 THOUSANDPEOPLE HAVEDIED IN THE U-S- INCLUDING ALLIEGUIDRY FROM LOUISIANA.

THEPREGNANT 29-YEAR-OLD, WHOSEFAMILY SAID SHE HAD NOUNDERLYING HEALTH ISSUES, DIEDAFTER THREE WEEKS ON AVENTILATOR.

DOCTORS WERE ABLETO DELIVER HER BABY, FOURMONTHS EARLY.SOT - MICHAEL CONISH"TAKE THE VIRUS SERIOUSLY, BUTDON'T STOP LIVING YOUR LIFE,JUST BE CAUTIOUS - BECAUSE WHENYOU THINK IT CAN'T HAPPEN TOYOU, IT CAN HAPPEN."SEVEN STATES SHATTERING NEW CASERECORDS THIS WEEKEND -INCLUDING FLORIDA -BROWARD COUNTY, JOINING MIAMI-DADE - CLOSING BEACHESFOR THE UPCOMING FOURTH OF JULYWEEKEND...BUT SO FAR, THE GOVERNORREFUSING TO ISSSUE ASTATEWIDE ORDER, SAYING YOUNGERPEOPLE ARE DRIVING UPTHE NUMBERS:IN ARIZONA,THE STATE SETTING BACK TO BACKRECORDS FORHOSPITALIZATIONS - ONLY 13PERCENT OF ICU BEDS AREAVAILABLE.ON-CAM TAG:CASES IN NEVADA ALSO RISING -THREE WEEKS AFTER LAS VEGASCASINOS REOPENED, CAESARS NOWSAYING ANEMPLOYEE DIED AFTER TESTINGPOSITIVE.ANDREA FUJII, ABC NEWS, NEW YORKCALTRANS HAS RECEIVED A LARGEAMOUNT OF MONEY -- TO FIX



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