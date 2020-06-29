Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

SCOTUS strikes down Louisiana abortion law
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:22s - Published
SCOTUS strikes down Louisiana abortion law

SCOTUS strikes down Louisiana abortion law

The Supreme Court has issued another ruling.

Justices say Louisiana can't require abortion to have admitted privileges in hospitals.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

JUSTICES SAY - LOUISIANA CAN'TREQUIRE ABORTION PROVIDERS - TOHAVE ADMITTING PRIVILEGES INHOSPITALS.BUT THE LANDMARK -5- TO -4-RULING GOES BEYOND THAT STATE.POLITICAL REPORTER JOE ST.GEORGE IS IN WASHINGTON - WITHMORE ON HOW THIS IMPACTS THEFUTURE OF ABORTION RIGHTSACROSS THE COUNTRY.FOR THE FIRST TIME SINCEPRESIDENT DONALD TRUMPAPPOINTED TWO CONSERVATIVES TOTHE HIGH COURT, JUSTICES RULEDON AN ABORTION CASE TODAY.TODAY'S MAJOR RULING WAS REALLYA QUESTION OF POTENTIALCHANGES TO ABORTION RIGHTS INTHIS COUNTRY.THE CASE IS OUT OF LOUISIANAAND CHALLENGED A LAW THATREQUIRED ABORTION PROVIDERS TOHAVE ADMITTING PRIVILEGES INHOSPITALS.ABORTION ADVOCATES SAY THISWOULD HAVE RESULTED IN THECITY OF NEW ORLEANS HAVING JUSTONE CLINIC AND ONE DOCTOR TOPERFORM ABORTIONS.JUSTICE STEPHEN BREYER WRITINGIN THE MAJORITY OPINION TODAY,"THE LOUISIANA LAW IMPOSES ABURDEN ON ACCESS TO ABORTION"SO WHAT DOES IT MEAN FOR THEFUTURE OF ABORTION RIGHTS?FAITH LEADERS THOUGHT THEY HADA CHANCE TO OVERTURN ROE VWADE.BUT AGAIN, CHIEF JUSTICE JOHNROBERTS, IS SHOWING TENANCY TOSIDE WITH LIBERAL JUSTICES ONMAJOR CASES.TODAY'S RULING TELLSCONSERVATIVES ACROSS THECOUNTRY THEY MAY NOT BE ASCLOSE TO OVERTURNING ROE V WADEAS THEY HAD THOUGHT, PROVIDINGWOMEN WITH ACCESS TO ABORTIONIN OUR COUNTRY FOR THEFORESEEABLE FUTURE.IN WASHINGTON I'M JOE ST.GEORGE.BACK IN 19-90 VOTERS IN NEVADAPASSED





Tweets about this


Related videos from verified sources

Louisiana abortion law struck down [Video]

Louisiana abortion law struck down

Louisiana abortion law struck down by the Supreme Court.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:36Published
Supreme Court Rules Louisiana's Tough Restriction On Abortion Violates Constitution [Video]

Supreme Court Rules Louisiana's Tough Restriction On Abortion Violates Constitution

CBS4's Skyler Henry reports on the decision from D.C.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 01:55Published
Supreme Court Strikes Down Louisiana Abortion Law In Surprise Ruling [Video]

Supreme Court Strikes Down Louisiana Abortion Law In Surprise Ruling

Chief Justice John Roberts sided with 4 liberal justices to rule against a law that would've effectively forced abortion clinics in Louisiana to close.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 01:43Published