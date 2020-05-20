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McCall City Council discussing mask resolution
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:35s - Published
McCall City Council discussing mask resolution

McCall City Council discussing mask resolution

Officials in McCall are issuing travel advisories ahead of the Fourth of July weekend.

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OF THE HOLIDAYWEEKEND..THE CITY SAYSCOMMUNITYTRANSMISSION WASIDENTIFIED IN VALLEYCOUNTY ON JUNE25TH..

AND CASESHAVE MORE THANTRIPLED IN TWOWEEKS.MCCALL IS OPEN TOTRAVELERS..

BUTMASK WEARING ISENCOURAGED..BUSINESSES LIKELYHAVE PROTECTIVEPROTOCOLS INPLACE..INCLUDINGCURBSIDE SERVICEAND MASK WEARING..THE CITY ISN'THOSTING ITS USUALFIREWORKS SHOW..OUTDOOR MOVIENIGHT OR LAKESIDELIBERTY FEST..

BUTYOU CAN STILLENJOY PAYETTELAKE.THE MCCALL CITYCOUNCIL WILL MEETTHIS EVENING TODIS





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