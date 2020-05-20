McCall City Council discussing mask resolution

|
OF THE HOLIDAYWEEKEND..THE CITY SAYSCOMMUNITYTRANSMISSION WASIDENTIFIED IN VALLEYCOUNTY ON JUNE25TH..
AND CASESHAVE MORE THANTRIPLED IN TWOWEEKS.MCCALL IS OPEN TOTRAVELERS..
BUTMASK WEARING ISENCOURAGED..BUSINESSES LIKELYHAVE PROTECTIVEPROTOCOLS INPLACE..INCLUDINGCURBSIDE SERVICEAND MASK WEARING..THE CITY ISN'THOSTING ITS USUALFIREWORKS SHOW..OUTDOOR MOVIENIGHT OR LAKESIDELIBERTY FEST..
BUTYOU CAN STILLENJOY PAYETTELAKE.THE MCCALL CITYCOUNCIL WILL MEETTHIS EVENING TODIS
|
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources