Ridgecrest Earthquake: One Year Later Preview

|
THE 6.4 AND 7.1 EARTHQUAKES THATROCKED THE COMMUNITY OFRIDGECREST.LATER TODAY -- 23ABC IS AIRING A30-MINUTE SPECIAL ON THESEISMIC INCIDENT.HERE'S A QUICK PREVIEW.22 SECONDS TOTALOC: "THAT WE HAVE NOT YET SEENTHEBIGGEST EARTHQUAKE OF THESEQUENCE."WE'RE CALLING IT RIDGECRESTEARTHQUAKE: ONE YEAR LATER.WE'LL TAKE A LOOK BACK AT THOSEFATEFUL SUMMER DAYS --WHEN KERN COUNTY FELT THE EARTHMOVE ON JULY 4-TH AND 5-TH LAST YEAR.23ABC WILL LOOK AT THE PROCESSOF REBUILDING FOR THERIDGECREST COMMUNITY... GET ANUPDATE FROM CHINA LAKE ANDWE'LL TALK WITH DOCTOR LUCYJONES REGARDINGAFTERSHOCKS.JOIN US AT 6 P-M FOR THIS 30-MINUTE SPECIAL HERE ON 23ABC.STILL
|
|
Tweets about this