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Ridgecrest Earthquake: One Year Later Preview
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:59s - Published
Ridgecrest Earthquake: One Year Later Preview

Ridgecrest Earthquake: One Year Later Preview

We are just days away from the one year anniversary of the 6.4 and 7.1 earthquakes that rocked the community of Ridgecrest.

23ABC is airing a 30-minute special on the seismic incident tonight at 6 p.m.

Here's a quick preview.

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THE 6.4 AND 7.1 EARTHQUAKES THATROCKED THE COMMUNITY OFRIDGECREST.LATER TODAY -- 23ABC IS AIRING A30-MINUTE SPECIAL ON THESEISMIC INCIDENT.HERE'S A QUICK PREVIEW.22 SECONDS TOTALOC: "THAT WE HAVE NOT YET SEENTHEBIGGEST EARTHQUAKE OF THESEQUENCE."WE'RE CALLING IT RIDGECRESTEARTHQUAKE: ONE YEAR LATER.WE'LL TAKE A LOOK BACK AT THOSEFATEFUL SUMMER DAYS --WHEN KERN COUNTY FELT THE EARTHMOVE ON JULY 4-TH AND 5-TH LAST YEAR.23ABC WILL LOOK AT THE PROCESSOF REBUILDING FOR THERIDGECREST COMMUNITY... GET ANUPDATE FROM CHINA LAKE ANDWE'LL TALK WITH DOCTOR LUCYJONES REGARDINGAFTERSHOCKS.JOIN US AT 6 P-M FOR THIS 30-MINUTE SPECIAL HERE ON 23ABC.STILL





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