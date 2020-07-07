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Financial Focus for July 7, 2020
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:51s - Published
Financial Focus for July 7, 2020

Financial Focus for July 7, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

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PERCENT.NASDAQ DOWN ALMOST ONEPERCENT.SP500 DOWN ONE PERCENT.AND GAMING...BOYD DOWN FIVE PERCENT.CAESARS DOWN ALMOST ONE AND AHALF PERCENT.MGM DOWN ALMOST THREE AND AHALF PERCENT.LAS VEGAS SANDS AND WYNN DOWNFOUR PERCENT.RED ROCK RESORTS DOWN A LITTLEMORE THAN FOUR AND A HALFPERCENT.PEOPLE ARE DRINKING EVENMORE.... IN THE RECESSION.THAT'S ACCORDING TO ASTUDY..... BY I-R-I.THE MARKET RESEARCH COMPANYSAYS.....BEER SALES FROM GROCERY STORESARE UP.IT'S NOT JUST.....WHAT IT CALLS....."CHEAP BEER".PEOPLE ARE ALSO DRINKING.....MORE CRAFT BEERS.I-R-I SAYS....THE PEOPLE....WHO ARE BUYING....CRAFT BEER ARE YOUNGPROFESSIONALS.....WHO ARE STILL MAKING....A GOOD AMOUNT OF MONEY.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY...."THE CLARK COUNTY CREDITUNION"..RIGHT NOW!

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