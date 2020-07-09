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Tropical Storm Fay forms off North Carolina coast
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:32s - Published
Tropical Storm Fay forms off North Carolina coast
The sixth named storm of the hurricane season formed Thursday.
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FRIDAY, PARTLY SUNNY WITH HIGHTEMPERATURES IN THE LOW TO MID90S AND A LITTLE BREEZE OUT OFTHE WEST.

SCATTERED SHOWERSAND THUNDERSTORMS WILL DEVELOPIN THE AFTERNOON AND DRIFTFROM WEST TO EAST.

ANYTHUNDERSTORM THAT DEVELOPSCOULD BE STRONG.

THE WEEKEND,PARTLY SUNNY WITH HIGHS IN THELOW 90S AND BREEZY SOUTHERLYWINDS.

RAIN CHANCES WILLINCREASE, ESPECIALLY DURINGTHE AFTERNOON AND EVENINGHOURS, WITH SCATTERED SHOWERSAND THUNDERSTORMS MOVING FROMWEST TO EAST.

SOME STRONGSTORMS AND SOME HEAVY RA




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