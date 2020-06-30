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Honoring and remembering Tulsa Police Sgt. Craig Johnson
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 04:21s - Published
Honoring and remembering Tulsa Police Sgt. Craig Johnson
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Work he went to protect thecitizens of the community.he put his life on the lineOFFICERS FROM ALL MULTIPLESTATE SHOW UP TO SUPPORT,HONORAND REMEMBER THEIR BROTHERIN BLUE.

AND COMMUNITYMEMBERS -- DOING THE SAME.the very least that i andthese other people can do iscome out here to showrespect for someone whodeserved respect.

LINES OFPOLICE CARS FROM ALL OVERTHE COMMUNITY STANDINGBEHIND SERGEANT CRAIGJOHNSON'S FAMILYTONIGHT.A SOMBER DAY ACROSS OURCOMMUNITY, AS TULSA POLICELAY TO REST A FALLENOFFICER, KILLED IN THE LINEOF DUTY.OFFICERS FROM SURROUNDINGSTATES... SHOWED UP FOR THEPROCESSION WHICH LASTEDMILES.TAKE A LOOK AT ALL OF THESECARS... SHOWING UP TOSUPPORT SERGEANT CRAIGJOHNSON'S FAMILY TODAY.TWO WORKS FOR YOU SIERRAPIZARRO JOINS US LIVE FROMOUTSIDE THE FLORAL HAVENCEMETERY..

WHERE SGTJOHNSON WILL BELAID TO REST.TWO WORKS FOR YOU'S KATIEKELEHER IS LIVE OUTSIDEVICTORY CHRISTIANCHURCH WHERE THE FUNERALTOOK PLACE.KATIE?"NOW... YOUR 2 WORKS FOR YOUFIRST FORECAST BROUGHT TOYOU BY EXECUTIVE




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