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Local singer Dillon James announces record deal
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 06:58s - Published
Local singer Dillon James announces record deal
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SINCE AMERICAN IDOL WRAPPED UPIT'S MOST RECENT SEASON.ALL WEEK -- FINALIST, ANDBAKERSFIELD NATIVE, DILLONJAMES HAS BEEN TEASING AHEAD TOA BIG ANNOUNCEMENT.... SAYING..

HE'S BRINGINGQUOTE... 'THE BIGGEST NEWS OFHIS LIFE ON FRIDAY.'HE'S JOINING US LIVE ON THISFRIDAY TO TELL US ALL ABOUT IT.HEY DILLON!BEFORE WE GET INTO THEANNOUNCEMENT... HOW HAVE YOUBEEN SINCE WE LAST CHECKED INWITH YOU?

WHAT HAVE YOU BEENUP TO?WHAT CAN YOU TELL US ABOUT YOURBIG ANNOUNCEMENT?OFTEN TIMES... AFTER AMERICANIDOL..

FINALISTS ARE ABLE TO GOON TOUR OR DO MORE PERFORMANCES.OBVIOUSLY THAT'SDIFFERENT FOR YOU AND OTHERFINALISTS THIS YEAR.

SO BEINGABLE TO MAKE THISIDOL..

FINALISTS ARE ABLE TO GOON TOUR OR DO MOREPERFORMANCES.

OBVIOUSLY THAT'SDIFFERENT FOR YOU AND OTHERFINALISTS THIS YEAR.

SO BEINGABLE TO MAKE THISANNOUNCEMENT... WHAT DOES THATFEEL LIKE?DILLON THANK YOU SO MUCH FORJOINING US!WE WILL HAVE ALL OF THIS ON OURWEBSITE TURN TO 23 DOT COM.THANKS AGAIN DILLON!




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Credit: 23ABC News | Bakersfield     Duration: 03:36Published