Whitehouse launches campaign for unemployed

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TRUNK... VOLUNTEERS WILL FILL ITWITH FRESH PRODUCE ANDSHELF-STABLE FOODS.PRESIDENT TRUMP’S VISA BAN HASOPENED UP THOUSANDS OF JOBS...BUT BUSINESSES ARE STRUGGLINGWITHOUT THE FOREIGN WORKERS THEYTYPICALLY RELY ON.NOW THE WHITE HOUSE IS LAUNCHINGA CAMPAIGN TO CHANGE THAT."FIND SOMETHING NEW"... IS MEANTTO ENCOURAGE THE UNEMPLOYED TODO JUST THAT.YOU’LL START SEEING ADS FOR ITTODAY.MANY OF THEM FEATURE PEOPLEWHO’S BUSINESSES WENT UNDER...AND THEN WENT ON TO A TRADESCHOOL... LIKE WEL
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