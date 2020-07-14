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Whitehouse launches campaign for unemployed
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:32s - Published
Whitehouse launches campaign for unemployed

Whitehouse launches campaign for unemployed

The Whitehouse is launching.

A new site that encourages the unemployed to find something new.

It encourages unemployed people to think about a new trade and will provide helpful links to schools and information about different careers.

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TRUNK... VOLUNTEERS WILL FILL ITWITH FRESH PRODUCE ANDSHELF-STABLE FOODS.PRESIDENT TRUMP’S VISA BAN HASOPENED UP THOUSANDS OF JOBS...BUT BUSINESSES ARE STRUGGLINGWITHOUT THE FOREIGN WORKERS THEYTYPICALLY RELY ON.NOW THE WHITE HOUSE IS LAUNCHINGA CAMPAIGN TO CHANGE THAT."FIND SOMETHING NEW"... IS MEANTTO ENCOURAGE THE UNEMPLOYED TODO JUST THAT.YOU’LL START SEEING ADS FOR ITTODAY.MANY OF THEM FEATURE PEOPLEWHO’S BUSINESSES WENT UNDER...AND THEN WENT ON TO A TRADESCHOOL... LIKE WEL




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