Ghislaine Maxwell denied bail

A JUDGE RULING THAT JEFFREYEPSTEIN'S CO-CONSPIRATOR - IS AFLIGHT RISK.MAXWELL IS ACCUSED OFPARTICIPATING IN AN ONGOINGSCHEME TO LURE YOUNG GIRLS FOREPSTEIN - WHO WAS ACONVICTED SEX OFFENDER.ONE OF THOSE VICTIMS CHOSE TOSPEAK TO THE COURT OVER VIDEOCALL.SHE HAS NEVER SHOWN REMORSE FORHER HEINOUS CRIMES FOR FOR THEDEVASTATING, LASTING IMPACTSHER ACTIONS HAVE CAUSED.AND YESTERDAY THE PROSECUTOR -ALSO PRESENTED TO THE COURTTHAT A REALTOR SOLD MAXWELL'SNEW HAMPSHIRE HOME UNDER A FAKENAME - JANET MARSHALL - IN ANATTEMPT TO HIDE HER ASSETS.DOZENS OF PROTESTERS HAVE BEENARRE