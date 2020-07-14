Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Ghislaine Maxwell denied bail
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:36s - Published
Ghislaine Maxwell denied bail

Ghislaine Maxwell denied bail

Ghislaine Maxwell has been denied bail.

A judge ruled that Jeffrey Epstein's co-conspirator is a flight risk.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

A JUDGE RULING THAT JEFFREYEPSTEIN'S CO-CONSPIRATOR - IS AFLIGHT RISK.MAXWELL IS ACCUSED OFPARTICIPATING IN AN ONGOINGSCHEME TO LURE YOUNG GIRLS FOREPSTEIN - WHO WAS ACONVICTED SEX OFFENDER.ONE OF THOSE VICTIMS CHOSE TOSPEAK TO THE COURT OVER VIDEOCALL.SHE HAS NEVER SHOWN REMORSE FORHER HEINOUS CRIMES FOR FOR THEDEVASTATING, LASTING IMPACTSHER ACTIONS HAVE CAUSED.AND YESTERDAY THE PROSECUTOR -ALSO PRESENTED TO THE COURTTHAT A REALTOR SOLD MAXWELL'SNEW HAMPSHIRE HOME UNDER A FAKENAME - JANET MARSHALL - IN ANATTEMPT TO HIDE HER ASSETS.DOZENS OF PROTESTERS HAVE BEENARRE




You Might Like


Tweets about this

Navy_Lady_45

Coleen RT @thro_e: THINGS AREN’T GOING WELL IN THE MAXWELL HOUSE! Ghislaine Maxwell denied bail in Epstein***trafficking case Here’s the kicke… 28 seconds ago

LULEMA6

LULEMA RT @grasshopperxcc: 'ALIAS’ EXPOSED  Ghislaine Maxwell latest news: Epstein ‘associate’ denied bail as it is revealed she is ‘secretly mar… 1 minute ago

pb82657

G-Ma’ama Geraldo Rivera accuses judge who denied Ghislaine Maxwell bail of 'copping out to the mob' #SmartNews ⁦… https://t.co/Zs0lIaTxQo 1 minute ago

WilliamFParker1

William F Parker RT @yashar: Ghislaine Maxwell has been denied bail by a federal judge due to risk of flight. She’ll remain in federal prison until her tria… 1 minute ago

aerocoak3290

Rehoboam RT @TimJDillon: Ghislaine Maxwell being denied bail is another example of the system keep a woman down. Retweet if you agree! 2 minutes ago

ErykahYah

Erykah Rose RT @HoarseWisperer: Ghislaine Maxwell denied bail. Trial not set to begin until July 2021. That kind of stretch might incline someone to s… 2 minutes ago

Orgleader

Christian Anon Fighting Totalitarianism RT @Breaking911: BAIL DENIED: Jeffrey Epstein’s former girlfriend, Ghislaine Maxwell, will remain behind bars until her trial on charges sh… 2 minutes ago

truckergirl49

🇨🇦SandraLee⭐⭐⭐🇺🇸Q💫 RT @EyesOnQ2: Why Ghislaine Maxwell was denied bail - and when she will face trial https://t.co/XtAjdIfgCN 3 minutes ago


Related videos from verified sources

Ghislaine Maxwell Enters Plea, Judge Denies Bail [Video]

Ghislaine Maxwell Enters Plea, Judge Denies Bail

Ghislaine Maxwell has always insisted that she played no role whatsoever in Jeffrey Epstein's abuse of underage girls. Now, Newser reports the 58-year-old made it official on Tuesday, when she entered..

Credit: Wochit     Duration: 00:35Published
Epstein associate Ghislaine Maxwell denied bail [Video]

Epstein associate Ghislaine Maxwell denied bail

A U.S. judge on Tuesday denied bail for Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein's longtime associate charged with luring young girls so the late financier could sexually abuse them, after she pleaded not..

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:52Published
Ghislaine Maxwell Denied Bail [Video]

Ghislaine Maxwell Denied Bail

CBS4's Nancy Chen reports the judge says Maxwell is a flight risk.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:32Published