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How clinical trials are moving forward at UW
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 04:19s - Published
How clinical trials are moving forward at UW

How clinical trials are moving forward at UW

Dr. Bill Hartman joins our Charles Benson and Carole Meekins to tell us how clinical trials are moving forward at UW.

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AND THE TALK OF A VACCINECONTINUES TO GROW-- AS SOMEDRUG COMPANIES MOVE INTO THECLINICAL TRIAL PHASE.

TO TELLUS MORE ABOUT THAT-- DOCTORBILL HARTMAN FROM UW HEALTHHAS MORE ON THIS AND HOWCLINICAL TRIALS ARE MOVINGFORWARD AT UWORWARD AT UWSTAY UP WITHCOVID-19 BY DOWNLOADING THETMJ4 NEWS APP.IT'S FREE TODOWNLOAD AND WILL GIVE YOUBREAKING NEWS ALERT AS THINGSDEVELOP IN OUR REGION ANDACROSS THE COUNTRY.




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