How clinical trials are moving forward at UW

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AND THE TALK OF A VACCINECONTINUES TO GROW-- AS SOMEDRUG COMPANIES MOVE INTO THECLINICAL TRIAL PHASE.
TO TELLUS MORE ABOUT THAT-- DOCTORBILL HARTMAN FROM UW HEALTHHAS MORE ON THIS AND HOWCLINICAL TRIALS ARE MOVINGFORWARD AT UWORWARD AT UWSTAY UP WITHCOVID-19 BY DOWNLOADING THETMJ4 NEWS APP.IT'S FREE TODOWNLOAD AND WILL GIVE YOUBREAKING NEWS ALERT AS THINGSDEVELOP IN OUR REGION ANDACROSS THE COUNTRY.
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