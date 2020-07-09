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Financial Focus for July 15
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:06s - Published
Financial Focus for July 15

Financial Focus for July 15

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Zoom unveils a touchless device that will sell for $599, preorders are available now.

Carmakers, GM and Ford, have reported a cutback in manufacturing amid employee call-outs over concerns of COVID-19.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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UP SLIGHTLY SP500 UP 1%AND GAMING...BOYD UP 18% CAESARS UP 2%MGM UP 12%LAS VEGAS SANDS UP 6% WYNNUP 9% RED ROCK RESORTS UP 18%IN TONIGHT'S "FINANCIALFOCUS"... ZOOM UNVEILS....A TOUCHSCREEN DEVICE.....FOR PEOPLE WORKING FROM HOME.IT'S CALLED...."D" TEN "ME".ZOOM DEVELOPED THETOUCHSCREEN....TO MAKE IT EASIER....FOR EMPLOYEES.....TO GIVE PRESENTATIONS ANDCONDUCT MEETINGS.WORKERS CAN ALSO USE IT....AS A SECOND MONITOR.THE PRICE IS AROUND.....-5- HUNDRED -99- DOLLARS....AND...IS NOW AVAILABLE....FOR PRE-ORDERS.CARMAKERS NOW SAY....WORKERS ARE CALLING OUTSICK....BECAUSE OF COVID-19 CONCERNS.NOW....ITS EATING INTO THEIRCAPACITY....TO BUILD NEW VEHICLES.G-M AND FORD BOTH SAY....THEY'VE HAD TO CUT BACK....THE NUMBER OF SHIFTS...TO DEAL WITH THE SICK-OUTS.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY...."THE CLARK COUNTY CREDITUNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS L




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