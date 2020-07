Piratage de masse sur Twitter : Kanye West et Kim Kardashian parmi les victimes Video Credit: Wibbitz - Bang Entertainment - Duration: 01:03s - Published 4 minutes ago Piratage de masse sur Twitter : Kanye West et Kim Kardashian parmi les victimes Piratage de masse sur Twitter : Kanye West et Kim Kardashian parmi les victimes La plateforme a été victime d'une vague de piratage inattendue et un grand nombre de célébrités et de profils certifiés ont ainsi perdu le contrôle de leurs comptes pendant plusieurs heures. Parmi les stars affectées se trouvent Kim Kardashian West et son époux Kanye. Les pirates en ont évidemment profité pour publier divers messages non-autorisés par les propriétaires des profils en question et ont ensuite demandé aux internautes de leur envoyer une grosse somme en Bitcoin, avec la promesse que celle-ci leur serait remboursée en double. Parmi les autres stars touchées par ce piratage se trouvent également Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj, Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Christina Aguilera, Mariah Carey, Bette Midler et Priyanka Chopra. Les pirates ont ainsi pu subtiliser de nombreuses informations privées telles qu'un contrat de Madonna concernant sa tournée "Madame X" qui s'est ensuite retrouvé sur le dark web. 0

