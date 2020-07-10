Justice ralley for Vanessa Guillen

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VANESSA GUILLEN -- WAS ALSOKILLED ANOTHER RALLY WILLBE HELD IN THE VALLEY TODAY--TO DEMAND JUSTICE.INVESTIGATORS SAY - THE FORTHOOD SOLDIER WAS KILLED ANDDISMEMBERED BY A FELLOW SOLDIERIN APRIL.HER BODY WAS FOUND MONTHSLATER.VANESSA GUILLEN'S FAMILY HASCRITICIZED THE ARMY'S HANDLINGOF THE CASE.IF YOU WANT TO PARTICIPATE INTODAY'S RALLY -- THE CARAVANWILL START AT 6 P-M.AT THE ADDRESS ON YOURSCREEN--- 2671 LAS VEGAS BLVD,IN NORTH LAS VEGAS.INVESTTHE MAYOR OF
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