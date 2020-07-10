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Justice ralley for Vanessa Guillen
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:30s - Published
Justice ralley for Vanessa Guillen

Justice ralley for Vanessa Guillen

Another rally will be held in the valley today to demand justice for Vanessa Guillen.

Investigators say the Fort Hood soldier was killed and dismembered by a fellow soldier in April.

Vanessa Guillen's family has criticized the army's handling of the case.

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VANESSA GUILLEN -- WAS ALSOKILLED ANOTHER RALLY WILLBE HELD IN THE VALLEY TODAY--TO DEMAND JUSTICE.INVESTIGATORS SAY - THE FORTHOOD SOLDIER WAS KILLED ANDDISMEMBERED BY A FELLOW SOLDIERIN APRIL.HER BODY WAS FOUND MONTHSLATER.VANESSA GUILLEN'S FAMILY HASCRITICIZED THE ARMY'S HANDLINGOF THE CASE.IF YOU WANT TO PARTICIPATE INTODAY'S RALLY -- THE CARAVANWILL START AT 6 P-M.AT THE ADDRESS ON YOURSCREEN--- 2671 LAS VEGAS BLVD,IN NORTH LAS VEGAS.INVESTTHE MAYOR OF




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