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Trump lacks strategic vision, historical knowledge, John Bolton says
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:36s - Published
Trump lacks strategic vision, historical knowledge, John Bolton says
Former national security adviser speaks to Michael Williams.
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IN HIS DEALINGS WITH UKRAINE.THATTODAY FROM JOHN BOLTON, THEMAN PRESIDENT DONALD TRUMPMAN PRESIDENT DONALD TRUMPSHIRED-AND LATER FIREDMAN PRESIDENT DONALD TRUMPS HIMAN PRESIDENT DONALD TRUMPS HISNARED-AND LATER FIREDNATID-AND LATER FIREDNATIONAND LATER FIREDNATIONALD LATER FIREDNATIONAL SLATER FIREDNATIONAL SECTER FIREDNATIONAL SECURR FIREDNATIONAL SECURITFIREDNATIONAL SECURITY REDNATIONAL SECURITY ADDNATIONAL SECURITY ADVINATIONAL SECURITY ADVISONATIONAL SECURITY ADVISOR.WPTVMICHAEL WILLIAMS INTERVIEWEDBOLTON ABOUT HIS NEW BOOK,“THE ROOM WHERE IT HAPPENE”IN AN EVENT SPONSORED BY THEFORUM CLUB OF THE PALMBEACHES.

BOLTONA REFERENCE, IN PART, TOPRESIDENT TRUMP THREATENING TOWITHHOLD MILITARY AIDE TOUKRAINE UNTIL THAT COUNTRYPROMISED TO INVESTIGATE HIPOLITICAL RIVAL, JOE BIDEN.15:15-15:41 DO YOU BELIEVE,DID YOU WITNESS, DO YOU HAVEFIRST HAND KNOWLEDGE-WHETHERFIRST HAND KNOWLEDGE-WHETHERFUKRAINE OR OTHER INSTANCESIMRAINE OR OTHER INSTANCESIMPEINE OR OTHER INSTANCESIMPEACE OR OTHER INSTANCESIMPEACHAOR OTHER INSTANCESIMPEACHABL OTHER INSTANCESIMPEACHABLE THER INSTANCESIMPEACHABLE OFER INSTANCESIMPEACHABLE OFFE INSTANCESIMPEACHABLE OFFENSNSTANCESIMPEACHABLE OFFENSESTANCESIMPEACHABLE OFFENSES BNCESIMPEACHABLE OFFENSES BYCESPRESIDENT TRUMP ACCORDING TOTHE CONSTITUTION YOU AND HETHE CONSTITUTION YOU AND HESSWORE TO DEFEND?

ANSWERIWORE TO DEFEND?

ANSWERQUESTION, I THINK I PROBABLYWOULD HAVE VOTED IN FAVOR OFCONVICTION ON ARTICLE 1, THEUKRAINE ARTICLE& BUTT15:48-15:58 I THOUGHT THERWERE OTHER THINGS THAT SHOULDHAVE BEEN INVESTIGATED BUTTHINK THE OUTCOME CONSTITUTESIMPEACHMENT MALPRACTICE.BOLTON IS CRITICIZED FOR NOTVOLUNTEERING TO TESTIFY BEFORECONGRESS.

HE ARGUES THE RUSHEDIMPEACHMENT IN THE HOUSE, ANSUBSEQUENT ACQUITTAL IN THEREPUBLICAN LED U.S. SENATE,ONLY MEANT PRESIDENT TRUMP IS,QUOTE,“EMPOWERED TO ENGAGETHIS VERY CONDUCT AGAIN” YOUCAN SEE MORE OF OUR INTERVIEWON TO THE POINT THIS SUNDAY AT10 A"I




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