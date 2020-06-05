Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

White House Chief of Staff suggests federal agents could come to Milwaukee
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 00:58s - Published
White House Chief of Staff suggests federal agents could come to Milwaukee

White House Chief of Staff suggests federal agents could come to Milwaukee

The White House Chief of Staff has suggested federal officials could come to Milwaukee to combat civil unrest.

Common Council President Cavalier Johnson says that's unnecessary.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

MILWAUKEE'S COMMON COUNCILPRESIDENT IS TELLING THE WHITEHOUSE TO áNOT SEND FEDERALAGENTS TO THE CITY.THIS ISVIDEO FROM PORTLAND, OREGON...WHERE OFFICERS IN UNMARKEDVEHICLES RECENTLY ARRESTEDDEMONSTRATORS.

LOCAL POLICEHAVE CALLED SOME RECENTDEMONSTRATIONS THERE RIOTS.BUT HERE IN MILWAUKEE...ALDERMAN CAVALIER JOHNSON SAYSSENDING IN FEDERAL AGENTSWOULD ONLY HEIGHTEN TENSIONSAND CAUSE DEEPER DIVIDES.

THEPRESIDENT HAS MENTIONED IT'S APOSSIBILITY...<"55 I'm going to dosomething, that I can tellyou.

Because we're not goingto let New York and Chicagoand Philadelphia, Detroit, andBaltimore and all of these -Oakland is in a mess, we arenot going to let this happenin the country, all run byliberal Democrats.1:21"




You Might Like


Tweets about this

aaddrreeww

andrew gridley RT @LindseyGrahamSC: Great dinner last night with President @realDonaldTrump, Secretary Mnuchin and White House Chief of Staff Mark Meadows… 16 seconds ago

OuiMiLady

MiLady RT @joncoopertweets: The Trump administration is preparing to roll out a plan this week to send controversial military-style federal squads… 4 minutes ago


Related videos from verified sources

Chicago Mayor Tells President Trump City Does Not Need Federal Officers [Video]

Chicago Mayor Tells President Trump City Does Not Need Federal Officers

The Trump administration is planning to send federal agents to Chicago, and the White House plan sparked protests downtown Monday night.

Credit: CBS 2 Chicago     Duration: 01:34Published
Trump White House Reportedly Conducting ‘Loyalty’ Interviews of Officials, Appointees [Video]

Trump White House Reportedly Conducting ‘Loyalty’ Interviews of Officials, Appointees

‘Just how loyal are you?’ It’s a question the Trump administration is reportedly asking officials and political appointees in a series of interviews. Veuer’s Justin Kircher has more.

Credit: Veuer     Duration: 01:06Published
Street Near White House Renamed 'Black Lives Matter Plaza' [Video]

Street Near White House Renamed 'Black Lives Matter Plaza'

Street Near White House Renamed 'Black Lives Matter Plaza' The order was made by Mayor Muriel Bowser, who also had a 50-foot "BLACK LIVES MATTER" mural made near Lafayette Park. According to NBC..

Credit: Wibbitz Top Stories     Duration: 01:21Published