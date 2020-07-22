Protesters demand justice on issues of race in Lake Worth Beach

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LINED DIXIE HIGHWAY IN FRONTOF THE CITY HALL IN LAKE WORTHBEACH.
THEY VOICED THEIRDISPLEASURE WITH THE CITYCOMMISSION - AND ARE CALLINGFOR ACTION ON ISSUES OF RACE.REPORTER TODD WILSON WAS THEREAND HAS THE STORY.<< NATS:(10:23:48) 2 SEC NOJUSTICE, NO PEACE (VO) BISHOPMELVIN PINKNEY WITH NEW LIFEZION TEMPLE LEADS A GROUP OFPROTESTORS IN LAKE WORTHBEACH.
(SOT 10:14:06) 3 SEC.WE WANT PEOPLE TO KNOW WE CAREABOUT THIS CITY.
NATS: (VO)PINKNEY SAYS HE'S TRYING TOSHINE A LIGHT ON WHAT HE SAYSIS INACTION BY THE CITYCOMMISSION ON RACIAL ISSUESINVOLVING AFRICAN AMERICAN'S.HE SAYS THEY'VE DONE A LOT OFTALKING BUT THAT'S ABOUT IT.(SOT 10:14:45) 9 SEC PEOPLEWANT TO SEE ACTION, YOU CANSAY THEY'RE DRAGGING THEIRFEET, MAYBE THEY'RE.
JUST NOTMOVING FAST ENOUGH.
BUT PEOPLENEED TO SEE ACTION.
NATS: (VO)IN RECENT WEEKS - CITYCOMMISSIONERS HAVE SOUGHTCOMMUNITY INPUT ON THEPOSSIBLE CREATION OF A TRASKFORCE TO ADRESS SYSTEMICRACISM.
THE GROUP GATHEREDTODAY IS A MIXTURE OF YOUNGAND SEASONED, BLACK AND WHITE.INCLUDING NO LESS THAN FOURLOCAL CHURCHES WHO'VE GOTTENINVOLVED.
ANOTHER HOT TOPICBEFORE LAKE WORTH BEACH - THEPOTENTIAL RENAMING OF DIXIEHIGHWAY.
(SOT 10:19:25)(TONYCATO - NEW HOPE MISSIONARYBAPTIST CHURCH) 12 SEC I'MYOUR BROTHER AND YOU LOVE MEAND YOU APPRECIATE ME THEN YOUWOULDN'T WANT ME TO BEREMINDED IN ANY WAY OF A TIMEWHERE OUR PAST OR PRESENTEXPERIENCED PAIN.
NATS: (VO)COMMISSIONER OMARI HARDYSHOWED HIS SUPPORT FOR THERALLY.
(SOT10:22:27 )(COMMISSIONER OMARI HARDY-LAKEWORTH BEACH CITY COMMISSION) 9SEC I THINK IT'S IMPORTANTWHAT THEY ARE DOING.
WESHOULDN'T STOP MARCHING, WESHOULDN'T STOP PROTESTING, WESHOULD CONTINUE TO DRAWATTENTION LOCALLY TODISPARITIES THAT EXIST WITHINOUR COMMUNITY ON THE BASIS OFRACE.
NATS: (VO) THE GROUPHERE SAYS TIME FOR ACTION.
INLAKE WORTH BEACH, TODD WILSON,FOX 29 NEWS, WE'VE GOT YCOVERED.
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