State authorities reveal new task force to tackle rampant fake NV unemployment claims

NEW CRACK DOWN ON FAKEUNEMPLOYMENT CLAIMS.AS 13 INVESTIGATES REPORTED...BUSINESSES IN NEVADA AREGETTING HIT WITH FAKE CLAIMS...TONIGHT...13 INVESTIGATES REPORTER JOEBARTELS EXPLAINS HOW THIS NEWTASK FORCE WILL WORK.(TAKE PKG) THEY'RE USED TOLAW AND ORDER..ATTORNEY CRAIG P KENNY ANDASSOCIATES..SAYS..THEY'VE NOW FALLEN VICTIM TO ABIG FINANCIAL SCAM INVOLVINGUNEMPLOYMENT BENEFITS!
SOT:KRIS ELLSWORTH BUSINESS MANAGERCRAIG KENNY AND ASSOCIATES 2:55"WE HAVE NOT ONCE LAID OFF ASINGLE EMPLOYEE OR FURLOUGHEDA SINGLE EMPLOYEE EVERYONE HASBEEN WORKING SINCE DAY ONE OFTHE PANDEMIC." KRIS ELLSWORTH IS THEBUSINESS MANAGER FOR THE LAWFIRM..SHE SAYS..SIX EMPLOYEES..INCLUDING ATTORNEYS..AND CRAIG KENNY HIMSELF..LEARNED..SOMEONE WAS ABLE TO FILE FAKEUNEMPLOYMENT CLAIMS..IN THEIR NAMES...AND RECEIVED POTENTIALLYTHOUSANDS..IN BENEFITS..ELLSWORTH CONTACTED STATEUNEMPLOYMENT AUTHORITIES..SOT: 3:52 KRIS ELLSWORTHBUSINESS MANAGER CRAIG KENNYAND ASSOCIATES "THE WOMAN ISPOKE TO SAID IT'S VERYWIDESPREAD THEY HAVE THOUSANDSOF THESE CLAIMS ARE DEALINGWITH AND THAT THEY'RE TARGETINGHIGH EARNERS." ELLSWORTH..SAYS...THE THIEVES ARE ABLE TOPROVIDE..CORRECT DATE OFBIRTHS..SOCIAL SECURITY NUMBERS..WAGE INFORMATION AND PLACES OFEMPLOYMENT..ELLSWORTH SAYS..THE OFFICE DID NOT RECEIVE ACALL OR ANY VERIFICATION BEFORETHE FAKE CLAIMS WERE PAID.KRIS ELLSWORTH BUSINESS MANAGERCRAIG KENNY AND ASSOCIATES 5:50"IT'S RIDICULOUS RIGHT NOW THEYARE NOT CONFIRMING ANYTHINGTHESE PEOPLE WHO ARE COMMITTINGTHESE FRAUDULENT CLAIMS THEYHAVE THE CORRECT WAGEINFORMATION THEYALSO HAVE THE CORRECT SOCIALSECURITY NUMBERS IT'S GOT TO BEEITHER BE AN INSIDE JOB OR THEYWERE HACKED AND NOBODY WANTS TOBUT ALL THREE DESCRIBE..TROUBLE TO EVEN REPORT..IT SAYS THERE'S TOO MANYPEOPLE WAITING AND IT JUSTDISCONNECTS YOU THERE'S ALSO A(AY- RON) FORD NOWINVESTIGATING..HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KWTN66IIXF U:18 AARON FORD/NEVADA ATTORNEYGENERAL "WE ARE SEEING ALLTYPES OF SCAMS IN OURCOMMUNITIES RIGHT NOW.YOU ARE BEING SCAMMED YOU CANTURN TO MY OFFICE FOR HELP." THE ATTORNEY GENERALRELEASING THIS MESSAGE EARLIERTHIS YEAR..AFTER THE STEEP RISE IN FRAUDAND COMPLAINTS CONNECTED TOCOVID-19...FEDERAL AUTHORITIES ARE WORKINGALONG SIDE STATE AND LOCAL LAWENFORCEMENT..IN A NEW FRAUD TASK FORCETO TRACK DOWN..THE CAUSE OF THE FRAUD.JOE BARTELS 13 ACTION NEWSWE HAVE SUBMITTED QUESTIONS TODETR TO HELP CLARIFY WHAT ISGOING ON WITH THESE FAKECLAIMS..SO FAR WE HAVE NOT HEARDBACK.THE COTTONWOOD FIRE..BURNING NEAR GOOD-SPRINGS IN A