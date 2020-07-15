Here's a look at coronavirus cases as of Wednesday, July 22

INFORMATION TO CONTACT THEM INNORTH PORT, SANDRA RODRIGUEZFOX 4 IN YOUR CORNERTHE FLORIDA DEPARTMENT OF HEALTHIS REPORTING 139 NEW CORONAVIRUSDEATHS... BRINGING THE STATE’SWEEKLY AVERAGE TO 118 A DAY.THAT IS EQUAL WITH TEXAS FOR THEWORST CURRENT DAILY AVERAGE INTHE U-S.IT’S IMPORTANT TO NOTE, TEXASHAS ABOUT A THIRD *MORE PEOPLETHAN FLORIDA.NEARLY 98-HUNDRED NEW CASES AREBEING REPORTED.THE STATE’S TOTAL IS NOW UP TO379-THOUSAND-600 CASES.53-HUNDRED PEOPLE HAVE DIED.22-THOUSAND PEOPLE HAVE BEENHOSPITALIZED.IN SOUTHWEST FLORIDA, LEE COUNTYHAS NEARLY 13-THOUSAND-400CASES...AND 245 DEATHS.COLLIER- 82-HUNDRED CASES AND114 DEATHS.CHARLOTTE- MORE THAN 15-HUNDREDCASES AND 82 DEATHS.DESOTO- 11-HUNDRED CASES AND 14DEATHS.HENDRY- 14-HUNDRED CASES AND 32GLADES- 289 CASES AND TWOLET’S LOOK AT TESTING- 3-POINT-1MILLION PEOPLE IN THE STATE HAVEBEEN TESTED.NEARLY 380-THOUSAND RESULTS WEREPOSITIVE.MORE THAN 2-POINT-7-MI
Chicago Mayor Lori Lightfoot on Wednesday criticized young people in the third largest U.S. city for not taking the pandemic seriously enough, citing data showing an increase in cases among people from..