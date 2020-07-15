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Here's a look at coronavirus cases as of Wednesday, July 22
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:14s - Published
Here's a look at coronavirus cases as of Wednesday, July 22
Nearly 9,800 new cases are being reported, and 5,300 people have died.
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INFORMATION TO CONTACT THEM INNORTH PORT, SANDRA RODRIGUEZFOX 4 IN YOUR CORNERTHE FLORIDA DEPARTMENT OF HEALTHIS REPORTING 139 NEW CORONAVIRUSDEATHS... BRINGING THE STATE’SWEEKLY AVERAGE TO 118 A DAY.THAT IS EQUAL WITH TEXAS FOR THEWORST CURRENT DAILY AVERAGE INTHE U-S.IT’S IMPORTANT TO NOTE, TEXASHAS ABOUT A THIRD *MORE PEOPLETHAN FLORIDA.NEARLY 98-HUNDRED NEW CASES AREBEING REPORTED.THE STATE’S TOTAL IS NOW UP TO379-THOUSAND-600 CASES.53-HUNDRED PEOPLE HAVE DIED.22-THOUSAND PEOPLE HAVE BEENHOSPITALIZED.IN SOUTHWEST FLORIDA, LEE COUNTYHAS NEARLY 13-THOUSAND-400CASES...AND 245 DEATHS.COLLIER- 82-HUNDRED CASES AND114 DEATHS.CHARLOTTE- MORE THAN 15-HUNDREDCASES AND 82 DEATHS.DESOTO- 11-HUNDRED CASES AND 14DEATHS.HENDRY- 14-HUNDRED CASES AND 32GLADES- 289 CASES AND TWOLET’S LOOK AT TESTING- 3-POINT-1MILLION PEOPLE IN THE STATE HAVEBEEN TESTED.NEARLY 380-THOUSAND RESULTS WEREPOSITIVE.MORE THAN 2-POINT-7-MI




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