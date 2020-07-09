Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Brown Co. Human Services Committee passes motion to draft face covering ordinances
Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 03:03s - Published
Brown Co. Human Services Committee passes motion to draft face covering ordinances

Brown Co. Human Services Committee passes motion to draft face covering ordinances

Brown County Human Services Committee passed a motion to refer to Corporation Counsel and the health department to draft three different ordinances and a resolution regarding face covering requirements in the county.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

FACE COVERINGREQUIREMENT...THE BROWNCOUNTY HUMANSERVICES COMMITTEEMEETING JUSTWRAPPED UP.NBC 26'S JULIANAFALK WAS ON THEVIRUTAL MEETING ANDHAS THE LATEST ONWHERE A COUNTY-WIDE ORDINANCESTANDS.JULIANA?THE COMMITTEEVOTED FOUR TO ONETO PASS A MOTIONTONIGHT REFERINGTO CORPORATIONCOUNSEL AND THEHEALTH DEPARTMENTTO DRAFT THREEDIFFERENTORDINANCES FORBROWN COUNTYREGARDING MASKREQUIREMENTS.NOW THE FIRST IS ANORDINANCE THATREQUIRES FACECOVERINGS TO BEWORN OUTSIDE THEHOME AND AT MASSGATHERINGS AT AHOME.THE SECONDREQUIRES FACECOVERINGS FOR ALLWORKERS ANDCUSTOMERS AT"ESSENTIALBUSINESSES" ASDEFINED UNDER THEMARCH "SAFER ATHOME" ORDER.THE THIRD IS ANORDINANCE THATREQUIRES THEPUBLIC TO WEARFACE COVERINGS ONCOUNTY OWNEDPROPERTY.ACCORDING TO THEMOTION, EACHORDINANCE SHOULDHAVE AN EXCEPTIONSCLAUSE.WHEN IT COMES TOENFORCEMENT...THEFIRST OFFENSEWOULD BEEDUCATIONAL.

2NDOFFENSE IS AWRITTEN WARNINGAND ALL OFFENSESFOLLOWING WOULDBE A CITATION FROMLAW ENFORCEMENTOR PUBLIC HEALTHFOR FINESANYWHERE FROM 5TO 500DOLLARS...WHICHWOULD BEDETERMINED BY THEPERSON ISSUING THECITATION.

THE MOTIONALSO STATES ALLVIOLATIONS WOULDBE REFERRED TO THEDA OR BROWNCOUNTYCORPORATIONCOUNSEL OFFICE.A RESOLUTION WASADDEDENCOURAGINGESSENTIALBUSINESSES TOREQUIRE FACECOVERINGS BEWORN...NEARLY 20 PEOPLESPOKE DURINGPUBLIC COMMENTTODAY ANDCOMMITTEE MEMBERSSAID THEY'VERECEIVED NUMEROUSEMAILS FROM THECOMMUNITY AS WELL.HERE'S WHAT SOMECOUNTYSUPERVISORS HAD TOSAY."I DON'T BELIEVE WEAS A COUNTYGOVERNMENT SHOULDHAVE THE RIGHT TOTAKE AWAY OTHERPEOPLE'S RIGHTS.WHAT'S THE TENTHAMENDMENT ABOUT?THE TENTHAMENDMENT.

WE ALLKNOW WHAT THAT IS.

ISHOULD GO AROUNDAND ASK EVERYBODYWHAT IT SAYS B UT IWON'T DO THAT.

ITREGULATES THEPOWER TO THEPEOPLE.

SO THEPEOPLE GET IT.

WEJUST GOTTA DOWHAT'S RIGHT.

WEAR AMASK WHEN YOU CAN.BUT YOU DON'T HAVETO BE FORCED TO DOIT.""I WOULD LIKE TO SAYONE THING THAT ITHINK PEOPLE THATHAVE MENTIONED THATIT'SUNCONSTITUTIONAL TOMANDATE THIS IS NOTTRUE.

I DON'T KNOWANYTHING IN OURCONSTITUTION THATSAYS THAT WE CANNOTPUT IN A MANDATE FORSOMETHING FORPUBLIC HEALTH.PUBLIC HEALTH IS AVERY IMPORTANT PARTOF OUR DUTIES TOPROTECT PEOPLE."NOW AGAINCORPORATIONCOUNSEL AND THEHEALTH DEPARTMENTWILL BE DRAFTINGTHE THREEDIFFERENTORDINANCES ANDRESOLUTION.AS FAR AS WHAT'SNEXT... I TALKED WITHCHAIR JOAN BRUSKYAFTER THE MEETING.SHE SAYS SHE COULDCALL A SPECIALMEETING TO DISCUSSTHE ORDINANCES ANDRESOLUTION ONCETHEY'RE DRAFTEDAND GIVE THEIRRECOMMENDATION TOTHE BOARD.

AS FORTHE COUNTY BOARD'SVOTE ON IT..ANDBRUSKY SAYS SHEANTICIPATES IT COULDBE VOTED ON AT ASPECIAL MEETING OFTHE COUNTY BOARDIN THE NEAR FUTURE.LIVE IN GREEN BAYJULIANA FALK NBC26.STARTINGTOMORROW ...




You Might Like


Tweets about this

knickelltv

Katrina Nickell RT @fox11news: At its meeting this evening, Brown County's Human Services Committee voted to draft three ordinances and a resolution pertai… 23 minutes ago

fox11news

WLUK-TV FOX 11 At its meeting this evening, Brown County's Human Services Committee voted to draft three ordinances and a resoluti… https://t.co/8UnQGB6Esq 39 minutes ago

GBstreetwise

Jeff Bollier RT @PGDougSchneider: Brown County Human Services Committee votes 4-1 to ... push this down the road, basically. Have law dept draft three m… 3 hours ago

PGDougSchneider

Doug Schneider Brown County Human Services Committee votes 4-1 to ... push this down the road, basically. Have law dept draft thre… https://t.co/3fa6MHVeD5 3 hours ago

gbpressgazette

Green Bay Press-Gazette Here are two versions of a proposed mask ordinance the Brown County Board's Human Services Committee is considering… https://t.co/sCK48G50eG 4 hours ago

Proud_USN_Mom

Proud Navy Mom RT @WFRVLocal5: WFRV LIVE NOW: Brown County Human Services Committee discussing possible face-covering ordinance https://t.co/k45PqwG2tO 6 hours ago

WFRVLocal5

WFRV Local 5 WFRV LIVE NOW: Brown County Human Services Committee discussing possible face-covering ordinance https://t.co/k45PqwG2tO 6 hours ago

knickelltv

Katrina Nickell Brown County’s Human Services Committee will be discussing the possibility of a county-wide mask ordinance. I’ll ha… https://t.co/BsXYWHfdTG 8 hours ago


Related videos from verified sources

Brown County Human Services Committee to discuss mask ordinance [Video]

Brown County Human Services Committee to discuss mask ordinance

Brown County Human Services Committee is expected to discuss a possible face covering ordinance during Thursday's meeting.

Credit: NBC 26 Wisconsin     Duration: 02:27Published
COVID-19: Delhi Sikh Gurdwara Management Committee starts ambulance services [Video]

COVID-19: Delhi Sikh Gurdwara Management Committee starts ambulance services

Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) on July 14 started free ambulance services for COVID-19 patients on Guru Harkrishan Sahib Ji's Prakash Purab. 12 ambulances will be stationed in various..

Credit: ANI     Duration: 01:29Published
National Guard 'did not advance' on crowd at Lafayette Park: Esper [Video]

National Guard 'did not advance' on crowd at Lafayette Park: Esper

U.S Defense Secretary Mark Esper on Thursday told the House Armed Services Committee that the National Guard did not advance on a crowd of protesters nor did it shoot rubber bullets on June 1st.

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:33Published