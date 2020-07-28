DETR deadline to pay out PUA claims

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AFTER A LAWSUIT WAS FILEDAGAINST THE DEPARTMENT OFEMPLOYMENT FOR THE WAY THOSECLAIMS WERE HANDLED.HOWEVER-- TENS OF THOUSANDS OFUNEMPLOYED PEOPLE- STILLHAVE NOT RECEIVED THEIRUNEMPLOYMENT BENEFITS.13 ACTION NEWS ANCHOR MARISSAKYNASTON IS LIVE WITH THELATEST FROM DETR AND WHATHAPPENS NOW.IN THE LAST UPDATE WE RECEIVEDFROM DETR-- THE AGENCY SAID OFTHE WEEKLY CLAIMS THAT WEREFILED DURING THE WEEK OF JULY6-TH-- 90 PERCENT OFCLAIMANTS WERE PAID.THE DEPARTMENT SAYS AT LASTCHECK MORE THAN 23-THOUSANDCLAIMS HAD PENDING ISSUES.SINCE MARCH-- DETR SAYS IT HASPAID OUT MORE THAN 420-MILLIONDOLLARS IN PUA PAYMENTS.DURING A COURT HEARING LASTWEEK-- A JUDGE RULED THAT ALLPENDING PUA CLAIMS MUST BE PAIDOUT BY TODAY.THE JUDGE BASING HIS RULING OFFA REPORT FROM A COURTAPPOINTMENT SPECIAL MASTER THATFOUND CLAIMANTS RAN INTONUMEROUS ISSUES---INCLUDING-- AN UNHELPFUL CALLCENTER-- AN UNEMPLOYMENTSYSTEM THAT WAS NOT PREPARED TOHANDLE THE MASSIVE AMOUNT OFCALLS-- AND GLITCHES IN THEBENEFIT DELIVERY SYSTEM."IT WAS ESSENTIALLY PUTTINGSALT IN AN ALREADY OPEN WOUNDFOR A LOT OF PEOPLE WHO ARESUFFERING."THERE WILL BE ANOTHER COURTHEARING ON THURSDAY- DETR WILLHAVE TO EXPLAIN TO THE JUDGEWHAT PROGRESS THEYVE MADE INPAYING THOSE PUA CLAIMS.MORE LAYOFFS ARE COMING TO MGM.
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