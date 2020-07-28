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DETR deadline to pay out PUA claims
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:35s - Published
DETR deadline to pay out PUA claims

DETR deadline to pay out PUA claims

The deadline is here.

All pandemic unemployment assistance payments should have been made by today.

This comes after a lawsuit was filed against the department of employment for the way those claims were handled.

However, tens of thousands of unemployed people still have not received their unemployment benefits.

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AFTER A LAWSUIT WAS FILEDAGAINST THE DEPARTMENT OFEMPLOYMENT FOR THE WAY THOSECLAIMS WERE HANDLED.HOWEVER-- TENS OF THOUSANDS OFUNEMPLOYED PEOPLE- STILLHAVE NOT RECEIVED THEIRUNEMPLOYMENT BENEFITS.13 ACTION NEWS ANCHOR MARISSAKYNASTON IS LIVE WITH THELATEST FROM DETR AND WHATHAPPENS NOW.IN THE LAST UPDATE WE RECEIVEDFROM DETR-- THE AGENCY SAID OFTHE WEEKLY CLAIMS THAT WEREFILED DURING THE WEEK OF JULY6-TH-- 90 PERCENT OFCLAIMANTS WERE PAID.THE DEPARTMENT SAYS AT LASTCHECK MORE THAN 23-THOUSANDCLAIMS HAD PENDING ISSUES.SINCE MARCH-- DETR SAYS IT HASPAID OUT MORE THAN 420-MILLIONDOLLARS IN PUA PAYMENTS.DURING A COURT HEARING LASTWEEK-- A JUDGE RULED THAT ALLPENDING PUA CLAIMS MUST BE PAIDOUT BY TODAY.THE JUDGE BASING HIS RULING OFFA REPORT FROM A COURTAPPOINTMENT SPECIAL MASTER THATFOUND CLAIMANTS RAN INTONUMEROUS ISSUES---INCLUDING-- AN UNHELPFUL CALLCENTER-- AN UNEMPLOYMENTSYSTEM THAT WAS NOT PREPARED TOHANDLE THE MASSIVE AMOUNT OFCALLS-- AND GLITCHES IN THEBENEFIT DELIVERY SYSTEM."IT WAS ESSENTIALLY PUTTINGSALT IN AN ALREADY OPEN WOUNDFOR A LOT OF PEOPLE WHO ARESUFFERING."THERE WILL BE ANOTHER COURTHEARING ON THURSDAY- DETR WILLHAVE TO EXPLAIN TO THE JUDGEWHAT PROGRESS THEYVE MADE INPAYING THOSE PUA CLAIMS.MORE LAYOFFS ARE COMING TO MGM.




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Jen RT @KTNV: The deadline is here. All #PandemicUnemploymentAssistance payments (#PUA) in #Nevada need to be made by today, according to a jud… 1 day ago

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KTNV Action News The deadline is here. All #PandemicUnemploymentAssistance payments (#PUA) in #Nevada need to be made by today, acco… https://t.co/rPy8qWVmZb 1 day ago