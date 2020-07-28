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Possible deadly shark attack
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:02s - Published
Possible deadly shark attack

Possible deadly shark attack

A swimmer is dead off the coast of Maine.

The police believe a shark is to blame.

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DETAILS IN TODAY'S GMA FIRSTLOOK.IN THIS MORNING'S GMA FIRSTLOOK, A FATAL SHARK ATTACK INMAINE."SECURE THE AREA WHERE THE BODYIS NOW, PUT DUCT TAPE AROUNDIT AND KEEP EVERYBODY AWAY ATTHIS TIME." A WOMAN SWIMMINGOFF THE SHORE OF BAILEY ISLANDIN MAINE DYING AFTER A RAREENCOUNTER WITH A SHARK.KAYAKERS BROUGHT THE WOMAN TOSHORE, WHERE SHE WAS LATEREMERITUS FLORIDA PROGRAM FORSHARK RESEARCH: "VERY VERY VERYUNCOMMON.IT'S-THE COOLER WATERS OFMAINE, ARE NOT VERY FAVORABLETO MOST SPECIES OF SHARKS.BUT ONE MINUTE.IT IS FAVORABLE TO.UNFORTUNATELY, AND PERHAPS WASINVOLVED IN THIS CASE THATWITH YOUR GMA FIRST LOOK, I'MMONA KOSAR ABDI, ABC NEWS, NEWYORK.PRESIDENT TRUMP IS TAKING NEWSTEPS TO REGULATE SOCIALMEDIA--AFTER ACCUSING TWITTER OFCENSORING CONSERVATIVE VOICES.TO REGULATE SOCIAL MEDIA--AFTER ACCUSING TWITTER OF




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RyanDGrondahl

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